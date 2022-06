CHILLEN OF DOODGEWONE TERREUR

Het wordt met de dag erger en loopt al enige tijd totaal de spuigaten uit. Het betreft hier de terreur die in vele wijken wordt toegepast door asocialen, die menen de hele buurt te kunnen en mogen vergasten met schandalig overluide muziek. Het is schering en inslag dat men door buurten rijdt met voertuigen voorzien van zware muziekinstallaties en vooral in de nachtelijke uren mensen doet wakker schrikken. Maar het gaat niet slechts om langsrijden met keiharde muziek, maar ook stoppen en de bewoners van een bepaalde straat bombarderen met volumes die de toelaatbare decibellen, grandioos overschrijden. Deze lui hebben nog nooit van een ‘‘hinderwet’’ gehoord en gaan daarom op een dergelijke wijze tewerk. Men noemt het al enige tijd ‘’chillen’’ en dan vooral gedurende de avonduren, maar het is niets anders dan terreur plegen tegenover mensen, die van hun welverdiende nachtrust, wensen te genieten. Niet alleen in de uitgaansbuurt van Paramaribo gaan asocialen al geruime tijd zo tekeer. Men houdt sound battles aan de Wilhelminastraat en op het oude vlaggenplein van het Onafhankelijkheidsplein en komt ook samen langs de schoeiing aan de Waterkant tussen het Hoekhuis van de Suralco tot aan het Waaggebouw. De bewoners van dit gedeelte van de Waterkant, worden dan de gehele nacht uit hun slaap gehouden. Verheugd zijn wij te vernemen dat de politie in andere delen van de stad is opgetreden tegen lieden die met overluide muziek hele buurten terroriseren,maar lang niet alle politieposten treden op. Geyervlijt en Centrum laten het behoorlijk afweten . Een politieman stelt gewoon tegenover een klager, dat de pro-wagen is gaan kijken naar de plek waar luide muziek van werd gemeld en stelde niet van mening te zijn, dat de muziek zo luid was dat de buurt daar last van zou moeten ondervinden. De vraag die onmiddellijk rijst, is hoe deze onbeleefde agent van politie kan beoordelen of de buurtbewoners wél of geen last ondervinden van een uitbater van een eet en danstent. Beschikt deze agent over een goed werkende decibelmeter, en heeft hij enig idee hoe de basgeluiden tot diep in de slaapkamers van de buurtbewoners doordringen en hen de slaap ontnemen? De indruk bestaat thans zeker bij de bewoners van de Waterkant en Mr.Dr. J.C, de Mirandastraat, dat de politie van Keizerstraat bewust de andere kant opkijkt, wanneer het geluidsoverlast betreft afkomstig van een uitbater gelegen pal naast de oude SMS steiger. Steeds vaker bestaat daarom de indruk dat het KPS verworden is tot een organisatie die uitstekend zou passen in een bananenrepubliek en waar de bevolking nog maar nauwelijks of helemaal niet op kan terugvallen, wanneer haar groot onrecht wordt aangedaan. De minister Van Justitie en Politie moet maar eens goede instructies aan de korpsleiding gaan geven, voor wat betreft de aanpak van lieden die de gehele stad aan het terroriseren zijn. Boetes en in beslagname van geluidsappartuur zouden al gelijk een betere situatie doen ontstaan. Blijven talmen en apatisch toekijken, zal de situatie alleen maar erger maken en ook het leef-en woongenot van zovelen in dit land verder vernietigen.