Start Landelijk Onderzoek Nulmeting Financiële Inclusie en Educatie

Financiële inclusie is een essentiële factor om de armoede terug te dringen en onze welvaart te vergroten. Na de voltooiing van het pilotproject ‘Nulmeting Financiële Inclusie en Educatie’, zal dit onderzoek vanaf maandag 27 juni 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022 landelijk worden uitgevoerd door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in samenwerking met het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO). Door middel van een steekproefonderzoek worden personen van de beroepsbevolking (15 jaar en ouder) geïnterviewd. De CBvS heeft als lid van de Alliance for Financial Inclusion (AFI) een grant ontvangen om het onderzoek uit te voeren. Deze nulmeting is bedoeld voor de inventarisatie van de huidige situatie met betrekking tot de toegang tot, het gebruik van en de kwaliteit van financiële producten en financiële diensten door de consument. De focus ligt hierbij vooral op gender, jeugd en ondernemerschap. De uit dit onderzoek verzamelde data zal als uitgangspunt gebruikt worden bij het ontwikkelen van een Nationale Financiële Inclusie Strategie (NFIS) en Nationale Financiële Educatie (Financiële geletterdheid) Strategie (NFES). Tenslotte zal de implementatie van het op deze strategieën gebaseerde beleid ervoor moeten zorgen, dat financiële producten en diensten toegankelijk worden voor mensen die tot nog toe uitgesloten zijn van het formele financiële systeem, waardoor de kwaliteit van het leven van mensen kan worden verbeterd.

Het steekproefonderzoek wordt per district uitgevoerd volgens het onderstaand schema: Paramaribo (27 juni-4 juli), Saramacca (5 juli-8 juli), Wanica (11 juli-15 juli), Commewijne (18 juli-22 juli), Para (25 jul-28 juli), Nickerie & Coronie (1 aug-5 aug), Marowijne (10 aug-15 aug), Brokopondo (17 aug-23 aug), Sipaliwini (25 aug-31 aug). De enquêteurs zullen op werkdagen tussen acht uur ’s morgens en zes uur ’s middags het onderzoek verrichten. Ze zijn te herkennen aan een T-shirt met daarop het logo van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, en een badge van het IMWO.