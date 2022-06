Brunswijk: ‘Ik voel me prettig in de regering’

‘’Ik heb gewerkt onder het beleid van Venetiaan en daarna onder Bouterse. Ik heb zelf ervoor gezorgd dat Bouterse president werd in 2010, maar in 2015 heeft hij ons geslagen met een stok. Ik ga de samenleving niet voor de gek houden, maar ik voel me prettig in de regering. President Santokhi behandelt mij goed‘’, aldus vicepresident, Ronnie Brunswijk, afgelopen weekend tijdens een wijkvergadering in het ressort Munder. Volgens hem kan het daadwerkelijk soms mis gaan, maar nadat zaken zijn besproken, komen ze wel tot hun recht. Hoewel Brunswijk zichzelf in 2025 president ziet worden zegt hij voor nu te staan achter Santokhi als een leeuw. De vicepresident zegt verder het jammer te vinden wanneer de gemeenschap Santokhi aanwijst als de schuldige, maar zit volgens hem Abop ook in de regering. Brunswijk zegt voorts erin te geloven dat het in 2025 goed komt. ‘’Laten we een voorbeeld nemen Guyana. Ze zijn dusdanig uitgegroeid dat ze in staat zijn hulp te bieden aan ons. Ik heb er geloof in, dat vanaf 2025 hetzelfde zal gelden voor Suriname‘’, aldus de vicepresident. Volgens hem is de situatie in het land inderdaad zwaar, maar vraagt hij de gemeenschap nog even de buikriemen strak te houden.

‘’Een ding is duidelijk, niemand zal deze regering uit elkaar halen. Ook zij die uitlatingen doen over het verklaren van de oorlog niet”, doelde Brunswijk op uitlatingen gedaan door Bouterse. Volgens de vicepresident is er bewust geen aandacht aan geschonken. Brunswijk is van mening dat Bouterse tien jaren de kans heeft gehad om te regeren en er niets van heeft gemaakt.