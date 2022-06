‘Selectieve verdeling terreinen Sabaku-project is zelfverrijking en corruptie op grote schaal’

Er is veel ophef ontstaan over het feit dat twee jonge parlementariërs bouwkavels toegewezen hebben gekregen in het Sabaku-project te Morgenstond (Paramaribo-Noord). Achteraf is gebleken dat het niet alleen om twee parlementariërs ging, echter ook om andere klinkende namen, die ook zitting hebben in de regering, vrienden en familieleden van regeringsfunctionarissen. De voorzitter van DA’91 Angelic del Castilho, vindt deze wijze van toezeggingen absurd. Het is volgens Del Casthilho, ongehoord dat overheidsgoederen, in dezen percelen, onderverdeeld worden aan een selectieve groep.

Momenteel is de grondbehoefte volgens Del Castilho enorm. ‘’Daarom moet de verdeling van percelen volgens de juiste procedure plaatsvinden. Het kan niet door de beugel, dat mensen via connectie hun zaken gedaan krijgen. Dit hoort niet zo in een rechtstaat‘’, aldus Del Castilho. De DA’91-voorzitster stoort zich eraan, dat juist mensen die een stuk perceel zelf kunnen permitteren in aanmerking komen voor een gratis terrein. ‘’Dit is duidelijk zelfverrijking en corruptie op grote schaal. Iedereen, met name elke Surinamer, heeft recht op een stuk terrein, echter moet dit op een juiste manier geschieden. Hoe kan het dat politici en diens familieleden binnen een wip in aanmerking komen, terwijl anderen jarenlang moeten wachten. Kan ook niet dezelfde weg voor hen bewandeld worden?‘’ vraagt Del Castilho zich af.

Regels vertrapt

Del Castilho legt uit, dat er een aantal regels zijn vertrapt bij de gronduitgiftes van het Sabakuproject. Zo stelt ze, dat niet alle wettelijk regels gevolgd zijn, en ten tweede dat de minister van Openbare Werken (OW) niet gehoord is in deze kwestie. De OW-minister Riad Nurmohammed, maakte eerder bekend, dat het Sabakuproject niet verkaveld mocht worden vanwege het slechte afwateringssysteem aldaar. Nurmohamed verzette zich ook tegen de uitgifte van de Sabaku-kavels vanwege strijdigheid met de wet. ‘’Hoe legt men dit aan het volk uit dan?‘’ De verdeling van de percelen van het Sabakuproject onder een selectieve groep, is volgens Del Castilho, een signaal dat een deel van de regering langs elkaar werkt.

door Orsilia Dinge