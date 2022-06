Suriname Oil & Gas summit uitverkocht

Start grote energieconferentie deze week

De 2e editie van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition (SEOGS 2022) vindt deze week plaats in Paramaribo van 28 tot 30 juni. Het evenement zal de gelegenheid bieden om te horen van de overheid, grote operators, aannemers, dienstverlenende bedrijven en de gehele waardeketen in de ontluikende koolwaterstofsector van Suriname te ontmoeten. Dit is de eerste olie- en gastop die in Suriname wordt gehouden sinds er grote ontdekkingen zijn gedaan voor de kust. Annand Jagesar, CEO van Staatsolie Maatschappij Suriname, vertelde onlangs dat de conferentie volledig is uitverkocht, wat de groeiiende belangstelling voor de Surinaamse offshore olie- en gassector benadrukt.

Jagesar vertelde in een eerder interview dat de groeiende olie- en gasontdekkingen voor de kust van Suriname in de afgelopen jaren veel belangstelling hebben getrokken op het gebied van olie- en gasactiviteiten en daarbij investeerders over de hele wereld hebben aangetrokken. “SEOGS 2022 zal Suriname opnieuw bevestigen als een opkomende wereldspeler in olie, gas en energie en een aantrekkelijke investeringsbestemming”, zei Jagesar. De booroperaties zijn dit jaar voor de kust van Suriname opgevoerd met vijf high impact putten die het doelwit zijn van International Oil Companies (IOC’s). Het oostelijke buurland, Guyana, bezit nu de 17e grootste oliereserves ter wereld als gevolg van een reeks ongekende ontdekkingen die sinds 2015 zijn gedaan door de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil.

Suriname streeft ernaar dit succes te evenaren met grote olie-ontdekkingen en snelle ontwikkeling van zijn eigen olievelden.

“We willen de boodschap versterken dat Suriname open staat voor zaken. We zullen ook ons open areaal zowel offshore als on-shore promoten, dat een groot koolwaterstofpotentieel kan promoten”, aldus Jagesar. Sinds de eerste virtuele conferentie vorig jaar is er veel activiteit geweest (boren, 3D seismisch, verhoogde lokale inhoud levering en gereedheid) en verdere successen offshore Suriname. Jagesar zei dat SEOGS 2022 zal gaan over het demonstreren hiervan, en het feit dat het land “serieus open is voor zaken”.