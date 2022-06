CMB promotions komt met districten- toer

De organisatie CMB promotions organiseert dit jaar een toer door de districten. De trip begint met de Ningen Baisigrirally in Wageningen, Nickerie. ‘De fietsentocht heeft als thema ‘Wageningen leren kennen’. Voor de mensen, die Wageningen niet kennen gaan de plaats leren kennen en voor de mensen die Wageningen al kennen, gaan haar beter leren kennen”, vertelt Merida Dapaloe van CMB Promotions. De algehele coördinatie van rally ligt in handen van ex-parlementariër Kortensia Sumter Griffith. Zij gaat ook mee doen. De hoofdprijs is een splinternieuwe fiets ter waarde van SRD 4.000 ter beschikking gesteld door Evert. Wageningen staat vooral bekend als het rijstcentrum van Suriname. Vroeger bevond zich er de staatsonderneming Stichting Machinale Landbouw (SML). Na de Ningenreally is er een party met optredens van de rapper Kiev, Prince G, Jackson Blai, karinha Brothers, de Dj’s Archa en Jemaya. Na Wageningen gaat de tour richting Marowijne voor een welkom Kiev Party. Deze wordt op zaterdag 9 juli in Papatam, Albina gehouden. Naast de hiphop rapartiest Kiev zullen ook optreden Prince G, Jackson Blai, Marcha Djoe, Karinha Brothers, Faya Wowia. Dj Archa is er ook van de partij. Kiev die hits als Party Tjieng Tori en Nonstop is van Moengo afkomstig. De tour wordt op zondag 30 juli in Klaaskreek in het district Brokopondo afgesloten.

CMB Promotions bestaat op 10 oktober precies 15 jaar. Dit heuglijk feit wordt ook gevierd met diverse activiteiten. Het begint op zaterdag 9 oktober met een DJ Night. De dag erna zondag worden voorbeeldfiguren van Wageningen in speciale ceremonie in de bloemetjes gezet. Hierna zullen er top muziekformaties optreden. De main act is YoungBoss Bakaaboi. Op maandag 10 oktober, de jaardag van CMB Promotions zullen diverse Aleke muziekformaties optreden. CMB promotions was de grote motor achter artiesten als King Koyeba, Blacka Champa en Master Bemja.