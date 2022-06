Ongevaccineerde werknemers mogen Newmont niet binnen

Volgens werknemers van de multinational Newmont heeft de directie in een schrijven laten weten, dat ingaande deze week ongevaccineerde werknemers het terrein van het bedrijf, niet mogen betreden. Volgens de werknemers kwam het bedrijf al eerder met deze maatregel, maar krabbelde het terug, na gesprekken met de Newmont Werknemers Organisatie (NOW). De werknemers zeggen zich geïntimideerd te voelen en dat met dit schrijven, een gevoel van onzekerheid wordt gewekt. Zij zeggen dat het bedrijf had beloofd niemand te zullen dwingen zich te laten vaccineren. Indien volgens de werknemers het bedrijf zijn wil doordrukt, zullen er ernstige gevolgen zijn. Vanuit de leiding is kenbaar gemaakt, dat het geen kwestie is van intimidatie naar haar werkmers toe, maar dat zij de gezondheid van de werknemers als prioriteit stelt. Volgens Newmont heeft zij toch nog toe niemand gedwongen te vaccineren en geen enkel andere regel toegepast, die in grote bedrijven wordt gehanteerd. Newmont stelt, dat ruim 1100 arbeiders er werkzaam zijn en dat het niet kunnen riskeren ongevaccineerden ertussen te hebben. Indien er een covid-19 uitbraak is, zal dit ernstige gevolgen hebben volgens de leiding.