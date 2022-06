SWM, EBS, VOEDING EN INTERNET OMHOOG!

WAAR MOET DE GEMEENSCHAP HET VANDAAN HALEN?

In een zeer korte tijd zijn er tal van verhogingen doorgevoerd. Het gaat om de verhogingen van nutstarieven, brandstofprijzen en die van voeding. Maar niemand, die zich afvraagt, waar de gemeenschap de gelden vandaan moet halen?

Als een burger met een gemiddeld salaris van SRD 4000 deze verhogingen moet betalen, hoe voldoet hij of zij de huishuur? Hoe sturen ouders of verzorgers de kinderen naar school? En what about ontspanning?

Willen we een gefrustreerde samenleving hieraan overhouden?

Is dit de economische groei waarover men het heeft? Of zijn dit de bedoelde lichten in de tunnel? Het enige lichtpunt dat de samenleving momenteel ziet, is het lampje dat brandt wanneer hun auto op empty is en zij nog 20 dagen te gaan hebben voor de maand, alvorens zij wederom over hun salaris kunnen beschikken.

Kinderen worden aan hun lot overgelaten en moeten het vaak doen zonder brood op school, alleen omdat hun ouders de extra middelen moeten gaan zoeken. Is dit wat wij onze jeugd willen bieden? Jonge meisjes die blootgesteld worden aan prostitutie aan wat oudere mannen die toevallig wat geld op zak hebben? Willen we onze jongens in criminele circuits, doen belanden omdat die zich als jonge man aansprakelijk voelen voor de ontbrekende zaken in huis? De regering zal spoedig tastbare stappen moeten ondernemen om dit ongunstige tij te keren, voordat het te laat is.