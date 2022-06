HEEFT HAKRINBANK ZICH LATEN MISBRUIKEN NET ALS SPSB?

De kwestie rondom de overtrekking van ruim USD 4 miljoen van een rekening van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) voedt momenteel de geruchten die al een tijdje rondgaan, dat de Hakrinkbank N.V. hele oneigenlijke transacties heeft gedaan met de vorige regering, alleen om haar te accommoderen en die rekening wordt naar onze mening nu gepresenteerd.

Een ieder weet dat de SLM al jaren in zwaar weer verkeert. Van beslagen op lease vliegtuigen en andere lijken die uit de kast kwamen binnen het staatsbedrijf kunnen wij een boek schrijven, maar het lijkt erop alsof dat tegenslagen van de luchtvaartmaatschappij namelijk niet ophouden, want onlangs heeft de Hakrinbank beslag gelegd op een aantal onroerende goederen van het staatsbedrijf.

Dit beslag is het gevolg van een overtrekking die was toegestaan op een USD-rekening van de SLM en die is opgelopen naar ruim USD 4 miljoen. Vervolgens heeft de Hakrinbank directie getracht om dit grote bedrag van ruim USD 4 miljoen terug te halen door beslaglegging op onroerende goederen en zelfs alle rekeningen bij andere banken van de SLM. Keerpunt verneemt dat deze beslaglegging damage control is van de directeur van de financiële instelling, aangezien deze overtrekking is toegelaten door hem zonder contractueel een onderpand vast te leggen.

De schade van ruim USD 4 miljoen moet nu geplukt worden van een bedrijf dat in eerste instantie al aan de beademing zat en daarvan was de directie van de Hakrinbank allang op de hoogte. Wij vragen ons dan af hoe het mogelijk is dat je als bankier zo een enorm bedrag laat overtrekken door een maatschappij die in financieel zwaar weer verkeert? Het kan zijn dat wij de details van de afspraak niet zo goed begrijpen, maar dan denken wij nog steeds dat een bank een instelling is die financieel voordeel moet halen uit alle geld dat zij “uitleent”. Indien dat niet zo is, dan moeten er veiligheidskleppen worden ingebouwd dat wanneer zaken toch negatief aflopen, je kunt grijpen naar die middelen.

Naar onze mening kan dat niet zomaar dat je achteraf beslagen legt wanneer je door hebt dat de zaak op instorten staat om je eigen hachje te redden. Daarnaast vragen wij ons af wat voor regels van goed bestuur de directie van de Hakrinbank hanteert binnen deze bank. Hoe kan een directeur het toestaan dat er ruim USD 4 miljoen wordt overgetrokken door een luchtvaartbedrijf dat al geruime tijd geen jaarrekeningen heeft kunnen overleggen? Er is naar wij vernemen sprake geweest van een “Gentleman agreement” tussen de ex- minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad en de directeur van de Hakrinbank. Hierbij was beloofd dat zij in die periode nog een zekerheid zouden krijgen van de Staat, maar helaas is die nooit gekomen. Maar hoe ben je een goede bankier, als je je laat ringeloren door Hoefdraad?

Ook vragen wij ons af, hoe het kan dat één persoon zo een beslissing mag nemen met tegoeden van de spaarders en/of de Raad van Commissarissen ook niet op de hoogte zou moeten zijn dat zo een afspraak is gemaakt met de SLM?

Dit zijn allemaal onduidelijkheden die wij graag opgehelderd zien, want naar onze mening is dit een vorm van wanbeleid en een groot verlies voor de Hakrinbank waar geen enkele aandeelhouder, blij mee zal zijn. Wij hopen hierbij dat de Hakrinbank zich niet heeft laten misbruiken net zoals de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), want wij weten inmiddels dat de SPSB werd ingezet als staatsbank om alle betalingen te doen die de overheid niet zelf wilde/of kon uitvoeren. De ex-directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosoeto, is reeds in januari veroordeeld en zal zijn straf uitzitten vanwege zijn handelingen/participatie in de verkoop van de overheidspanden aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Naar verluidt, is de SPSB gewoon uitgehold, omdat exponenten van de vorige regering rijkelijk werden voorzien van diverse privileges.

Huishuur, interieurinrichting, bewaking en zelfs kleding, werden via de SPSB betaald. NDP-toppers die in de gelegenheid werden gesteld om grote bedragen te trekken via de SPSB, worden tot nu toe aangemaand hun openstaande rekeningen te voldoen door de huidige regering. De zaak rondom de malversaties bij de SPSB kwamen in 2019 al in het nieuws toen er documenten werden gedeeld met de gemeenschap met betrekking tot grootschalige fraude die zich zou hebben voorgedaan bij deze bank die onder leiding stond van Kromosoeto. De documenten van de SPSB die toen naar buiten gebracht werden, hebben toen een schandvlek voor de toenmalige regering veroorzaakt. De lijst met klinkende namen veroorzaakte een schokeffect in de samenleving en had toen al een smet op de reputatie van de bank geplaatst.