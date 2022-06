Vierde verdachte aangehouden

De verminkte lichamen van de Britse journalist Dom Phillips en de mensenrechtenactivist Bruno Pereira, die op 5 juni als vermist waren opgegeven, arriveerden gisteren in Rio de Janeiro. Volgens de Federale Politie werd het tweetal deze maand vermoord, toen ze terugkeerden van een expeditie in de Javari-vallei. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek van de Federale Politie, heeft afgelopen woensdag de lichamen van Phillips en Pereira aan hun families afgestaan. Zelfs na de afdracht van de lichamen gaat het forensische werk door bij het Nationale instituut voor Criminalistiek, gericht op de analyse van verschillende sporen. Volgens onderzoeken werden Phillips en Pereira gegijzeld en vermoord nadat ze de handelingen van illegale pirarucu-visserij in de regio hadden geregistreerd. De lichamen werden in stukken gehakt, in vieren gedeeld, verbrand en vervolgens in een greppel gegooid. Onderzoekers wezen er ook op, dat Phillips een schot in de borst afgevuurd door een jachtgeweer is gestorven. Pereira kreeg schoten, één in de borst en buik en één in het hoofd. Recentelijk werden drie mannen aangehouden in deze zaak. Gisteren heeft een vierde verdachte zich bij de politie in São Paulo gemeld, en werd geïdentificeerd als Gabriel Pereira Dantas, voor zijn betrokkenheid bij de moord op Bruno en Dom.