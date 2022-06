VS stevent af op diepere recessie met stijgende werkloosheid

De Deutsche Bank heeft onlangs gezegd, dat de Amerikaanse economie afstevent op een eerdere recessie dan de investeringsbank eerder had verwacht en dat zal de werkloosheid met bijna twee procentpunten opdrijven.

Sinds de Federal Reserve vorige week de rente verhoogde met 75 basispunten, was dit de grootste stijging sinds 1994 en hebben analisten van Wall Street hun prognoses voor de Amerikaanse economie naar beneden bijgesteld. Deutsche was de eerste grote bank die in april een recessie in de VS voorspelde.

Het is gevolgd door anderen, zoals Nomura, en veel meer analisten hebben sindsdien gezegd dat een ernstige en aanhoudende economische achteruitgang een duidelijke mogelijkheid is. Het “agressieve wandelpad” van de Fed betekent dat de economie sneller zal vertragen dan eerder werd gedacht, zeiden de economen van Deutsche in een notitie aan klanten die vrijdag werd gepubliceerd.

De Amerikaanse economie zal waarschijnlijk krimpen met 3,1% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023, en vervolgens met 0,4% in het vierde kwartaal, zei Deutsche.

Eerder had het de eerste krimp voor het vierde kwartaal ingetekend. Al met al verwacht de Duitse bank dat de Amerikaanse economie zal vertragen en in 2023 met slechts 0,7% zal groeien, vergeleken met 2022. “Meer dan twee maanden geleden voorspelden we dat de Amerikaanse economie tegen eind 2023 in een recessie zou belanden”, zei het team van Deutsche, onder leiding van de Amerikaanse hoofdeconoom Matthew Luzzetti, in de notitie. “Sinds die tijd heeft de Fed een agressiever pad bewandeld, zijn de financiële voorwaarden scherp aangescherpt en beginnen de economische gegevens duidelijke tekenen van vertraging te vertonen.”

“Als reactie op deze ontwikkelingen verwachten we nu een eerdere en wat zwaardere recessie.”

Deutsche Bank verwacht dat naarmate de Amerikaanse economie vertraagt, de werkloosheid relatief sterk zal stijgen vanaf het niveau van 3,6%, waar het de afgelopen drie maanden schommelde. Het verwacht dat de werkloosheid in 2024 zal pieken op 5,5%. Luzzetti en collega’s zeiden dat deze situatie vergelijkbaar zou zijn met de neergang van de vroege jaren 1990 en 2000, die zij als bescheiden beschreven. Er is een groeiende consensus dat de Fed de economie abrupt zal moeten vertragen om de inflatie aan te pakken.

De Amerikaanse centrale bank kan de bestedingen in de economie beïnvloeden door de rentetarieven te wijzigen. Hoewel economen discussiëren over de precieze aard van het mechanisme, wordt over het algemeen gezien dat hogere rentetarieven lenen duurder zullen maken.

Dat vermindert dan de bedrijfsinvesteringen, wat op zijn beurt het personeelsbestand verlaagt en de loongroei afkoelt. Goldman Sachs zei maandag te denken dat de kans op een recessie in de VS in het komende jaar is verdubbeld, van 15% naar 30%. Het schat de kans op een recessie binnen twee jaar op iets minder dan 50%. Het National Bureau of Economic Research is de scheidsrechter van recessies in de VS. Het zegt dat een recessie “een significante daling van de economische activiteit inhoudt die over de hele economie verspreid is en langer dan een paar maanden aanhoudt”.

Bron: markets.businessinsider.com