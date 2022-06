Alles uit de kast voor ‘oil and gas beurs’

‘Alles moet top zijn’

Het bruist van activiteit in de achtertuin van Torarica Resort. Het volleybalveld en de tennisbaan zijn door de vakkundige arbeiders van Roeli’s lighting & decor omgetoverd tot twee overdekte hallen die vanaf dinsdag 28 juni het toneel vormen van de beurs die hoort bij de Suriname, Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS). Met 1750 vierkante meter beursruimte, 120 bedrijven die meedoen en 600 participanten die actief zullen zijn op die dagen, behoort deze summit tot de grootste activiteit die Torarica Resort ooit heeft mogen hosten.

Myrna Kaliar account salesmanager bij Torarica Resort is degene die zich bezighoudt met het inwilligen van de wensen van de verschillende bedrijven die meedoen aan de summit. “We voelen ons bevoorrecht dat we samen met de andere organisatoren zoals SEOGS zelf, dit in elkaar mogen zetten. Het geeft ons bedrijf ook bekendheid internationaal en op hoog niveau. Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen”, zegt Kaliar. Ze legt uit dat Torarica Resort en Royal Torarica helemaal volgeboekt zijn. “We hebben het over ongeveer tachtig kamers die bezet zijn doordat deze summit er zal zijn. We moesten sommige deelnemers aan de summit zelfs teleurstellen, omdat er geen plek meer is.”

Het Resort heeft een vast team dat al in stelling is gebracht om de toegenomen vraag naar diensten aan te kunnen. Dat team zal ook de ongeveer 450 maaltijden die dagelijks bereid moeten worden tijdens de summit en de daarbij behorende beurs, verzorgen. “Dat betekent ook een keten van bedrijven die daarmee bezig zal zijn. Van Roeli’s tot de keuken, de summit is een boost voor Suriname. Het is mooi om deze synergie te zien”, zegt Kaliar.

Ook Kenzo Soemodihardjo, de creative director van STAS International, Strategische Communicatie en Branding, is op het beursterrein te vinden. Het bedrijf STAS is branding partner van SEOGS, doet de pr en ook het design voor zes booths die ingericht moeten worden voor de beurs. “Ik ben bezig met de kwaliteitscontrole nu. Branding is heel belangrijk voor dit evenement en ook voor de bedrijven waarvoor wij het ontwerp doen. Sommige van hen hebben echt iemand uitgezonden naar Suriname om er zeker van te zijn dat alles tot in de puntjes geregeld is. Het moet top zijn”, legt Soemodihardjo uit.

Ook STAS International kreeg volgens hem meer aanvragen dan het aankon, om het ontwerp te doen van de booths van sommige deelnemende bedrijven. “We zeggen niet graag ‘nee’, maar we leveren kwaliteit en daar gaat veel tijd in zitten”, zegt Kenzo. Het is volgens hem wel een voldoening om te zien dat Surinaamse bedrijven het belang van deze activiteit inzien en echt alles uit de kast halen om het geheel een zeer professionele inrichting en aanblik te geven. Karin Refos, CEO van STAS International zal gedurende de summit de dagvoorzitter zijn en het bedrijf organiseert ook twee netwerkevenementen die onderdeel zijn van de summit. De beurs duurt van 28 tot 30 juni. Bezoeken van de beurs is gratis, maar registratie vooraf is verplicht.