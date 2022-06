BIBIS vat klachten over lange wachttijden visumaanvragen serieus op

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) wordt de laatste maanden overspoeld met klachten van burgers over de lange wachttijden voor het verkrijgen van visa voor de Schengenlanden alsook voor de Verenigde Staten van Amerika. De visumaanvraag om naar Nederland af te kunnen reizen geschiedt via het kantoor van VFS Global. Hier krijgen Surinaamse burgers wachttijden voorgeschoteld, voor het verkrijgen van een afspraak, die kunnen variëren van drie tot wel vijf maanden. Dit veroorzaakt veel ongerief voor vooral personen die moeten afreizen vanwege een spoedeisend karakter. Het ministerie van BIBIS heeft gehoor gegeven aan de vele verzoeken van de Surinaamse burgers om te bemiddelen. Reeds begin dit jaar zijn er gesprekken gevoerd met desbetreffende ambassades en vervolgens middels diplomatieke nota’s, om deze issue onder de aandacht te brengen. Het ministerie is de verzekering gegeven dat de visumverlening spoedig zal worden opgeschaald.