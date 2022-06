Acties ziekenhuizen opgeheven, tijdelijke oplossing gevonden

De bond is nog steeds in overleg met de directie van beide ziekenhuizen over het corrigeren van andere zaken die de werkomstandigheden moeten verbeteren. Naarendorp benadrukt, dat men niet moet denken dat alles in kannen en kruiken is nu daar de acties tijdelijk zijn opgeschort. De personeelsleden van de ziekenhuizen hadden het werk neergelegd omdat zij ontevreden waren over hun werkomstandigheden. Ook wilden zij in aanmerking komen voor de 17% loonsverhoging die aan ambtenaren en aan hen gelijkgestelden is toegekend. Volgens de regering moeten de particuliere ziekenhuizen zelf daarvoor zorgen.

De personeelsleden zijn het niet eens met de deelbetaling, maar besloten toch mee te gaan met het besluit. Het besluit is genomen, nadat de bonden met het clusterteam van ministers, onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), in overleg zijn getreden.