Viskeuringsinstituut wordt uitgebreid met nieuw gebouw

De Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) wordt uitgebreid met een nieuw gebouw. Vandaag heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) symbolisch de eerstesteenlegging gedaan van de vooraanstaande nieuwbouw. De werkzaamheden naar dit moment toe gingen in april van start, waarna ondanks de slechte weersomstandigheden de streefdatum voor de eerstesteenlegging is behaald.

Er zijn volgens Julliette Colli-Wongsoredjo, directeur van het VKI, diverse redenen voor het opzetten van dit additioneel gebouw. Tijdens de covid-pandemie was het VKI genoodzaakt hun personeel te accommoderen rekening houdend met de vereiste anderhalve meter afstand.

Hierdoor konden velen niet meer in een ruimte bij elkaar zitten en werden elders ruimten gehuurd ter accommodatie van de werknemers. Ook werd het trainingslokaal in die periode afgestaan aan de afdeling Inspectie.

Het is volgens de directie echter wenselijk dat voor een optimale uitvoering van het werk, het personeel bij elkaar is. In het nieuw gebouw komt er daarom een nieuwe trainingsruimte, alsook een afdeling voor onder andere monsterafname. Het streven is om binnen 10 maanden het nieuw gebouw van VKI op te leveren.