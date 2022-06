Reorganisatie SLM cruciaal om duurzame bedrijfsvoering te realiseren

President Chandrikapersad Santokhi is op donderdag 23 juni 2022 in ’s lands vergaderzaal ingegaan op de actuele ontwikkelingen binnen de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Het staatshoofd heeft geaccentueerd dat de reorganisatie van de SLM niet alleen zal bijdragen aan een structurele oplossing voor het jarenlange gevoerde wanbeleid en mismanagement. Het stelt ons bovenal in staat een moderne, bijdetijdse bedrijvengroep neer te zetten, waarbij financieel juist beheer en een duurzame bedrijfsvoering gerealiseerd kan worden.

Volgens het staatshoofd zet het bedrijf zich hiermee in voor duurzame partnerschappen, nationaal en internationaal. Voor accuraat en deugdelijk financieel beheer en beleid zal N.V. Vespasian als financieringsmaatschappij onderdeel zijn van de nieuwe structuur. Verder zegt de regeringsleider dat Flying On Trusted Wings N.V., geheel rechtmatig en conform het vennootschapsrecht opgericht, ook deel uitmaakt van de reorganisatie. “Het oprichten van rechtspersonen is gangbaar en goed gebruik bij het ondernemen. En er zullen mogelijk meer komen. Laat het geen voer worden voor speculatie en sensatie”, aldus president Santokhi in het hoogste college van Staat.

Het herstelplan van de SLM krijgt nu vorm. Het staatshoofd geeft aan dat de bedrijfsprocessen gemoderniseerd worden. Er wordt ook gewerkt aan het aantrekken van de juiste deskundige personen op de juiste plekken, terwijl de operatie in stand gehouden wordt, ondanks de dagelijkse dreigingen, gecreëerd door wanbeleid uit het verleden. “De regering heeft de intentie om dit parastataal bedrijf tot een florerende maatschappij te maken. Laten wij daar allemaal achter staan”, aldus de regeringsleider.