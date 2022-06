Rusland: ‘Wisselkoers is ondraaglijk tegenover salarissen’

Volgens de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland, is de wisselkoers voor de dollar vrij hoog in vergelijking met de salarissen. Dit maakt volgens hem, dat de meeste zaken nu onbetaalbaar zijn voor de gemiddelde Surinamer. Echter is dit volgens Rusland, niet de schuld van de huidige regering, maar van haar voorganger. ‘’Men moet niet vergeten dat de straatkoers al SRD 20 was, voordat de regering overnam. Dit is het gevolg geweest van het ‘feesten’, omdat men denkt dat de inkomsten zullen blijven komen. Maar in de tussentijd dat we bezig zijn met het herstellen van de economie, is het belangrijk dat we maatregelen treffen om zo de gemeenschap tegemoet te komen‘’, aldus de NPS-voorzitter in gesprek met een lokaal medium.

Rusland onderstreepte, dat mensen het momenteel verschrikkelijk moeilijk hebben. Volgens Rusland is de situatie zo erg, dat men het moeilijk heeft een dak boven het hoofd te houden, of hun kinderen naar school te sturen. De voorzitter geeft aan, dat er reeds oplossingsmodellen zijn opgesteld in partijverband en dat deze gepresenteerd zullen worden aan de regering, waar de NPS ook deel van uitmaakt.

De voorzitter noemt uitspraken gedaan door leden van de NDP tijdens aan massameeting in Nickerie ‘’een lachertje’’, gezien het volgens hem dezelfde mensen zijn, die het land in deze possitie hebben geplaatst. ‘’Dan kijken we niet in een achteruitkijkspiegel, maar het is de NDP die geld heeft verkwanseld en enorme leningen heeft zitten nemen die onze achterkleinkinderen nog steeds zullen moeten betalen‘’, aldus Rusland.