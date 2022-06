Guyana wil olie-inkomsten gebruiken om hoger onderwijs gratis te maken

Guyana verwacht dit decennium uitzonderlijke inkomsten uit de verkoop van zijn ruwe olie, aangezien ExxonMobil bijna elk jaar een nieuw olieproductieschip aan zijn offshore-activiteiten wil toevoegen. Om ervoor te zorgen dat deze inkomsten bijdragen aan duurzame groei, is de regering van Guyana van plan te investeren in de ontwikkeling van de sociale en fysieke infrastructuur die het leven van de burgers op de lange termijn zal verbeteren.

Toen de People’s Progressive Party Civic (PPP/C) meedeed aan de algemene en regionale verkiezingen van 2020, beloofde ze het hoger onderwijs gratis te maken. Er waren in de loop der jaren verschillende bewegingen geweest die hierom vroegen, waarbij sommige voorstanders opmerkten dat in de Guyanese grondwet staat dat onderwijs op alle niveaus gratis moet zijn. Hoewel dit het geval is voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs, werd het collegegeld enkele decennia geleden ingevoerd bij de belangrijkste tertiaire onderwijsinstelling van Guyana, de Universiteit van Guyana.

De regering verwacht dat de bevordering van het hoger onderwijs onder de bevolking de verwezenlijking van de centrale principes van haar Low Carbon Development Strategy 2030 zal versnellen.

Het document stelt dat onderzoek heeft aangetoond, dat onderwijs ervoor zorgt dat studenten meer betrokken zijn bij nationale en internationale problemen, waaronder klimaatverandering. De overheid verwacht dat dit gevolgen zal hebben voor het dagelijkse gedrag en de besluitvorming van studenten, waardoor hun algehele ecologische voetafdruk tijdens hun leven wordt verkleind.

“Van bijzonder belang – wanneer we kijken naar de wisselwerking tussen klimaatverandering, het milieu en het onderwijs – is de manier waarop scholen/onderwijsfaciliteiten moeten worden aangepast om veerkracht op te bouwen en plannen om voorbereid te zijn op en te reageren op de bijbehorende risico’s met betrekking tot klimaatverandering’’, aldus de Low Carbon Development Strategy 2030. De LCDS omvat plannen, waarvan er vele al in uitvoering zijn, om Guyanezen op te leiden om te functioneren in een koolstofarme economie, capaciteiten te ontwikkelen voor de handel in koolstofarme diensten en onderwijsprogramma’s af te stemmen op koolstofarme ontwikkeling, inclusief programma’s voor de Universiteit van Guyana en technische beroepsinstellingen.

Bron: Oilnow.gy