Jogi: ‘Er is nog hoop dat het goed komt’

De economische situatie in het land is op dit moment heel erg slecht. Veel burgers leven in armoede, terwijl anderen die het voorheen nog konden redden, steeds meer moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. VHP-parlementariër Mahinder Jogi om een reactie gevraagd, zegt in gesprek met De West, dat er nog hoop is dat het goed komt en dat de economische situatie in Suriname zal verbeteren. ‘’De huidige regering heeft een hele slechte situatie overgenomen, dat moeten we niet vergeten’’, zegt hij. ‘’Het was een situatie die vanaf 1975 nog nooit zo slecht is geweest. Maar er is veel beloofd, dus de verwachtingen zijn ook hoog.’’

Jogi haalt aan dat er wordt gewerkt. Hij begrijpt de ontevredenheid onder de samenleving en dat mensen de hoop verliezen, maar vraagt de samenleving om geduld te betrachten. ‘’Het neem veel tijd om dat wat afgebroken is, weer op te bouwen.’’ Behalve de slechte situatie die is overgenomen, zegt Jogi dat er ook andere bedreigingen zijn in de wereld, waarvan Suriname niet bespaard is gebleven, zoals de covid-pandemie. ‘’De pandemie heeft van de wereld een heel andere wereld gemaakt. Covid-19 heeft vooral de kosten van goederen en diensten doen stijgen.’’

Ook de oorlog in Oekraïne heeft de wereld een ander gezicht gegeven, waarbij vooral de brandstofprijzen en de prijs van graan behoorlijk zijn gestegen. Oekraïne exporteerde veel graan, maar de export ligt nu stil. “Door de oorlog is alles overhoop gehaald. Niet deze regering heeft daarvoor gezorgd, maar we moeten hiermee dealen. Los van de situatie in het land, zijn er ook invloeden van buiten die ons treffen”, zegt Jogi. ‘’De brandstofprijzen zijn heel erg hoog, maar de regering heeft niet zoveel geld om alles te subsidiëren.’’ De prijzen van goederen en diensten zijn volgens hem, door al deze ontwikkelingen ook toegenomen.

“De kosten voor levensonderhoud worden duurder. En ik geef de samenleving gelijk dat zij klaagt. Maar de grondslag van dit alles ligt in de overgenomen slechte situatie, Covid-19, de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering. Er zijn zoveel zaken die de regering met beperkte middelen moet doen. Mensen verliezen hoop in de overheid, omdat de informatievoorziening door de overheid niet juist is en mensen niet weten waarom het zo is”, stelt Jogi. Hij roept de samenleving op om geduld te hebben en de regering de kans te geven om de problemen op te lossen.

-door Priscilla Kia-