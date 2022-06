Olie uit Suriname en Guyana kan komende 20 jaar aan wereldwijde vraag voldoen

Zelfs als de wereld overgaat op hernieuwbare energie, zal de vraag naar fossiele brandstoffen de komende 20-30 jaar robuust blijven. Het voorbeeld ligt nu bij de Guyana-Suriname basin waar goedkope, koolstofarme vaten het best gepositioneerd zijn om aan deze vraag te voldoen. De Zuid-Amerikaanse landen zullen ervoor zorgen dat zij een sleutelrol spelen in dit geheel.

Suriname

Om verdere internationale investeringen te verwerven en exploratie in offshore Suriname te bevorderen, heeft de overheid via Staatsolie in 2021, een ondiepwaterveiling afgerond. TotalEnergies, de exploitant, en partner Qatar Petroleum hebben contracten getekend voor de ondiepwaterblokken 6 en 8 met respectievelijk een belang van 40 procent en 20 procent, terwijl het resterende 40 procent in handen is van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. De Amerikaanse energiemagnaat Chevron, die ook deelnam aan de veiling, kreeg een aandeel van 60 procent in blok 5 in ondiep water, waarbij 40 procent in handen bleef van de Surinaamse nationale oliemaatschappij. In december 2021 verkocht Chevron een belang van 20 procent in blok 5 aan Royal Dutch Shell.

Vervolgens tekende Staatsolie in april 2022 een productiedelingsovereenkomst met Chevron voor blok 7 in ondiep water, waarbij 80 procent werd toegekend aan de Amerikaanse energiemagnaat met behoud van een belang van 20 procent. Chevron heeft ook een belang van 33,3 procent in diepwaterblok 42, dat grenst aan blok 58 en het Canje-blok in het naburige offshore-Guyana. Die ondiepwaterblokken zijn niet onderzocht en er wordt aangenomen dat ze een aanzienlijk oliepotentieel hebben, waarbij analisten speculeren, dat ze zich op dezelfde olie-vaargeul bevinden die door blok 58 loopt.

Blok 53

APA Corporation, een dochteronderneming van Apache Corporation, heeft vorige week bekendgemaakt, dat het waterhoudende reservoirs tegenkwam bij de exploratieput Rasper in het noordwestelijke deel van blok 53 in Suriname. Staatsolie-directeur Annand Jagesar, reageerde op dit nieuws en bevestigde dat deze put leeg was, maar dat er wordt gekeken in noordelijke richting of er ook olie gevonden kan worden. Apache liet in een gezamenlijk persbericht met Staatsolie weten, dat de volgende verkenningsmogelijkheid in de zuidwestelijke hoek van blok 53, genaamd Baja is. Deze put ligt ongeveer 11 kilometer ten noordoosten van de onlangs aangekondigde ontdekking van blok 58 in Krabdagu.

Blok 58

Modellering van blok 58 door investeringsbank Morgan Stanley in 2020, wees uit dat het een potentieel van 6,5 miljard olie-equivalent vaten bevat. Suriname bereidt zich voor om later dit jaar diepwaterblokken te veilen in het oostelijke uiteinde van zijn exclusieve economische zone (EEZ), en ondiepwaterblokken medio 2023. APA heeft een operationeel belang van 45 procent in blok 53, Petronas 30 procent en CEPSA 25 procent. Het blok heeft een oppervlakte van 867.000 acres.

SEOGS

Suriname’s Energy, Oil and Gas Summit and Exhibition (SEOGS), wordt op het juiste moment georganiseerd, want Suriname staat klaar om een belangrijke speler te worden in de wereldwijde energie-industrie. Staatsolie is gastheer van het evenement, met de volledige steun van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van het land. Ongeveer 2.000 lokale, regionale en internationale belanghebbenden op het gebied van energie zullen naar verwachting het evenement bijwonen dat van 28-30 juni in Paramaribo wordt gehouden.

Guyana

President Irfaan Ali heeft duidelijk gemaakt, dat Guyana zich blijft inzetten voor een koolstofarm ontwikkelingsmodel, maar deze doelstelling zal het land, dat toch al een netto-nul uitstoter is, op geen enkele manier beletten zijn enorme olievoorraden te ontwikkelen. Ali heeft duidelijk gemaakt dat het Zuid-Amerikaanse land het recht heeft om zijn olievoorraden te ontwikkelen ten voordele van de ruim 700.000 Guyanezen. “De wereld heeft de olie nodig en ik denk dat meer mensen [exploratie en productie] moeten versnellen”, zegt John Hess, Chief Executive Officer van Hess Corporation, een 30% belanghebbende in het Stabroek Block voor de kust van Guyana. Het aanbod heeft moeite om de vraag bij te houden. De wereldvraag bedraagt nu ongeveer 98 miljoen b/d, en “we denken dat dit tegen het einde van het jaar 101 miljoen b/d zal zijn”, zei Hess.

Hess, Stabroek Block-operator ExxonMobil en co-venturer CNOOC hebben sinds 2015 ongeveer 11 miljard vaten olie-equivalent voor de kust van Guyana gevonden, waarmee het de op twee na grootste in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is, en een van de hoogste niveaus van oliereserves per hoofd van de bevolking in de wereld.