Ronald Snijders brengt ‘Flood of Surinam’ opnieuw uit

Fluitist Ronald Snijders heeft de song ‘Flood of Surinam’ die hij in 2016 uitbracht in verband met de overstromingen in Suriname opnieuw gelanceerd. “Het is helemaal weer van toepassing. Ik breng het weer onder de aandacht. Het lied roept ook op om hulp aan Suriname te geven”, vertelt de musicus. Aan de song hebben ook Gerda Havertong, Oscar Harris, Denise Jannah, Tasha’s World, Humphrey Campbell, de trompettist Saskia Laroo, Alfons Wielingen, Max Nijman ook een bijdrage geleverd. “Ik vind het een prachtig lied. Het begint met de slotzin ‘Wi sa feti gi Sranang’ van het tweede couplet van het volkslied, omdat ik wil aangeven, dat Surinamers moeten helpen. Het gaat erom dat de overstroming plotseling en onverwacht komt. Je verwacht het niet.” De belangrijke inspiratie qua arrangement voor het nummer, was ‘We are The world’ van Michael Jackson en Lionel Richie. De song wordt in drie talen gezongen. Engels, Nederlands en Sranantongo en komt ook voor op de op 20 cd-box Made For Music van Ronald Snijders.