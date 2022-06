NOG EEN BEETJE EN OOK PARAMARIBO VERZUIPT

De regens van de afgelopen dagen zijn het bewijs dat er geen stuwdam nodig is om een gebied onder water te laten lopen. De zwaar getroffen woonwijken, waarbij woningen, scholen, kerken, winkelpanden enzovoorts zijn ondergelopen, zijn het bewijs dat ook Paramaribo kan verzuipen. Moeten we in Brokopondo nog steeds de schuld geven aan Staatsolie en haar blijven verwijten van het opsparen van water? Als dat zo zou zijn, wie heeft in Paramaribo dan gespaard? In ieder geval hebben ook de automobilisten het geweten.

De situatie was in bepaalde woonwijken zo erg, dat buurtbewoners besloten hadden elkaar te liften met de boot, met daaraan gekoppeld een buitenboordmotor. Varen door straten waar normaal auto’s moeten rijden. Moeten wij in Paramaribo nu ook hogere huisconstructies neerzetten? Indien dat zo is, waar gaan wij dan naartoe? En is er plek om ons allemaal te accommoderen? Wanneer de natuur haar werk doet, zullen wij onszelf vragen stellen, waar wij geen antwoord op zullen kunnen geven.

Geen enkele deskundige had zoveel neerslag voorspeld, anders waren de gebieden in andere landen ook niet ondergelopen en hadden ook zij hogere bouwconstructies neergezet. We moeten stoppen met het zoeken van een zondebok bij elke ongewenste situatie, maar trachten een helpende hand te bieden waar dat nodig mocht zijn. We moeten stoppen alles in de schoenen van de regering te schuiven. Intussen weten we, dat ze daar deels zijn voor hun eigen belang. De gemeenschap moet als één volk en natie, steeds gaan voor het landsbelang.