NURMOHAMED WIL 30 MAN AANNEMEN VOOR POMPGEMALEN?

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, plaatste onlangs een spoedoproep op zijn Facebookpagina, waarin hij vraagt naar 30 sluis- en gemaalbedieners in voornamelijk Paramaribo. “All-in functie conform nieuwe werkeisen van OW. Opleiding: Mulo HLS. Sollicitatie sturen binnen 2 weken naar PZ CTW, J. Lachmonstraat, ministerie van OW”, aldus de minister van Openbare Werken.

Vervolgens reageerde de samenleving verbaasd op deze oproep. Ons ambtenarenapparaat is al overbelast, en men vroeg zich af, waarom de minister geen 30 man zoekt op afdelingen binnen zijn eigen ministerie.

De minister voelde zich naar aanleiding van de felle kritiek, geroepen te reageren en stelde: “Velen vragen zich af waarom er nieuwe sollicitatieoproep gedaan wordt. Het is eenmaal zo, dat er honderden mensen in dienst zijn genomen voor onder andere administratieve diensten en andere posities (Ja, door de vorige regering) zonder de nodige middelen en noodzaak. De huidige PZ-wet laat het niet toe dat personeel elders ingezet kan worden. Dus wij zitten met een probleem. Daarom de spoedsollicitatie om dit specifieke tekort aan te pakken. Tevens heeft OW de aanzet gegeven tot het aanpassen van de Personeels-wet. Wij gaan voor verbetering en vernieuwing”, aldus Nurmohamed. Keerpunt vindt de uitleg van de minister duidelijk, maar gezien wij weten dat er zoveel mensen inklokken bij de verschillende ministeries maar nooit een dag in hun leven hebben gewerkt voor hun overheidssalaris, zouden wij de minister adviseren juridische stappen te ondernemen.

Deze spookambtenaren worden betaald door de overheid, maar leveren geen arbeid. Het kan niet zo zijn dat zij weigeren om ook andere diensten te verrichten die wél ervoor zouden zorgen dat zij eindelijk vergoed krijgen voor verrichte arbeid. Het kan naar onze mening niet zo zijn dat er genoeg mensen in overheidsdienst zijn, maar die zitten thuis, terwijl er weer opnieuw andere worden aangenomen. Dit is dweilen met de kraan open. Precies zo hebben veel gezinnen zich gevoeld de afgelopen week toen zij ‘s morgens opstonden en in het water stapten. Dit water was voor veel mensen een onaangename verrassing en andere buurten stonden daarvoor al blank. Wij appreciëren de snelle handeling van de minister, maar wij hopen eerder, dat de bewindsman gaat zoeken in de gelederen van het departement naar geschikte krachten om de pompgemalen te bedienen. Volgens de uitleg van de minister, bestaat mutatie naar een ander ministerie niet. Waarom worden de mensen dan niet uitgeleend, zoals de ambtenaren van andere ministeries zoals Binnenlandse Zaken? Want daar wordt het wél vaker gedaan, wanneer mensen eenmaal een beschikking hebben en elke maand een salaris ontvangen. Uit betrouwbare bron verneemt Keerpunt ook, dat op BiZa ambtenaren worden uitgeleend en dezelfde personeelswet geldt ook voor OW.

Daarnaast als die zelfde 30 nieuwe mensen in dienst komen, kunnen zij net als bestaande ambtenaren ingewerkt worden.