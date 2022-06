Cubaanse gezondheidswerkers op kennismakingsbezoek bij Volksgezondheid

Minister Ramadhin van Volksgezondheid heeft een groep Cubaanse gezondheidswerkers ontvangen voor een kennismakingsbezoek waarbij ook het belang en de inzet van deze groep gezondheidswerkers is besproken. Het bezoek vond plaats op woensdag 15 juni 2022 op het ministerie van Volksgezondheid. De delegatie bestond uit 22 gezondheidswerkers, waarvan 16 artsen en 6 verpleegkundigen, die ingezet zullen worden in diverse gezondheidsinstellingen. Er was een interactie tussen de gezondheidswerkers en het ministerie van Volksgezondheid waarbij er enkele issues zijn besproken. Minister Ramadhin heeft namens het ministerie de gezondheidswerkers gevraagd zich zoveel mogelijk in te zetten en de nationale behandelprotocollen door te voeren bij hun werkzaamheden, en ook te proberen de taal zoveel mogelijk onder de knie te krijgen. Deze groep heeft reeds eerder gewerkt in Suriname. Het systeem is dus niet onbekend bij de gezondheidswerkers.

De bewindsman deed ook de mededeling aan de gezondheidswerkers dat de salarissen reeds zijn goedgekeurd door de regering en dat deze binnenkort uitbetaald zullen worden.