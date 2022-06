PALU: Achter oprichting New Surfin zaten foute bedoelingen

In een uitgegeven persbericht van vorig jaar, vroeg de PALU zich af of de knullige manier waarop toen New Surfin N.V. door de regering was opgericht, een gevolg was van onvoldoende kennis van zaken. Of was het een bewuste daad met foute bedoelingen? Met de informatie die nu boven water komt, blijkt dat de regering doelbewust bezig was met het onderbrengen van een foute, discutabele lening onder een privé N.V. buiten alle formele structuren om. Het vermoeden wordt steeds harder dat men kennelijk de bedoeling had om slechts enkele ‘friends and families’ uit de VHP daar zeggenschap over te geven en zo te bevoordelen.

PROCEDURELE FOUTEN

De verklaring van de president toen over New Surfin in De Nationale Assemblee (DNA), was dat er “procedurele fouten” zouden zijn gemaakt. De oprichting zou daarom nietig zijn. Uit de nu uitgelekte informatie blijkt dat de VHP willens en wetens bezig was met een privé N.V., waarin slechts enkele VHP‑toppers zeggenschap hadden. Met de nodige staatsgaranties zou een lening met een Italiaans bedrijf MAEC 87 SRL (of is het MAEC 48 SRL?) ondergebracht worden onder de opgerichte New Surfin. De informatie dat er reeds een MoU was getekend en een bankrekening geopend, is bewust achtergehouden door de President. De reactie van de President op de nieuwe onthullingen roept nu al meer vragen op dan zijn beantwoord. Het maakt niet uit dat de overeenkomst niet is doorgegaan. De intenties waren daar en de President zal daarom ter verantwoording moeten worden geroepen door DNA, nu blijkt dat er belangrijke informatie is achtergehouden. Deze affaire vormt een verdere ondermijning van het vertrouwen in de President.

DUISTERE BEDOELINGEN

De PALU had er eerder op gewezen dat de betrokken ministers en VHP-toppers duidelijk andere, en zeg maar gerust ‘duistere’ bedoelingen hadden met New Surfin. De oprichting van New Surfin door enkele VHP-ministers als privaatrechtelijke organisatie in plaats van een staatsbedrijf, was een doelbewuste actie en geen procedurele fout. Dit blijkt ook uit het feit dat met het nieuwe, gecorrigeerde staatsbedrijf Suriname National & Foreign Investment N.V. (SUNFIN N.V.) tot op heden niets is gedaan, kennelijk vanwege de ‘vele pottenkijkers’. Indien het hier zou gaan om oprechte bedoelingen om investeringen aan te trekken, waarom is de lening met MAEC 87/48 (of desnoods andere leningen) niet op een juiste manier gewoon doorgegaan en ondergebracht onder de nieuwe Sunfin N.V.? De verklaring van de minister van Financiën dat door het IMF-programma de lening niet kon doorgaan, klinkt heel erg ongeloofwaardig. Het IMF-programma was toen nog niet eens getekend en de regering is inmiddels nieuwe leningen aangegaan, ondanks een getekend en goedgekeurd IMF-programma.

CONSEQUENTIES

De nieuwe documenten over MAEC 87/48 SRL zullen toegevoegd moeten worden bij het verzoek aan het Openbaar Ministerie voor onderzoek en vervolging door DNA-fractie van de NDP. De verklaringen door de ministers en de President kwamen vorig jaar al ongeloofwaardig over. Wat toen nog vermoedens waren, blijkt steeds meer de harde waarheid te worden. Wie is MAEC 48/87? Vanwaar zijn de 2 miljard USD afkomstig die Suriname mocht lenen tegen slechts 0,5 procent jaarlijkse rente en een grace periode van vijf jaar? Waarom is in de getekende MoU strikte geheimhouding afgesproken, zodanig dat communicatie over het overeengekomene zelfs niet per e-mail, maar slechts in persoonlijk overhandigd schrift en/of per fax moest plaatsvinden? Aan wie zou de USD 120 miljoen commissie worden betaald? Volgens de PALU, zullen de nieuwe feiten die nu op tafel liggen, consequenties moeten hebben voor de betrokken ministers en VHP-deskundigen.