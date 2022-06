Coutinho: Diversificatie Surinaamse economie zeer noodzakelijk

Steven Coutinho, oud CEO van De Surinaamsche Bank, zei tegenover ABC Aktueel, dat het noodzakelijk is de Surinaamse economie gauw te diversificeren. ‘’Wanneer de prijzen van brandstof omlaag gaan, is de vraag naar jouw diensten aan het verminderen, dat gebeurt automatisch wanneer de aandacht teveel gericht is op doelgerichte natuurlijke hulpbronnen, om Staatsolie maar als voorbeeld te nemen. Toentertijd ontstond er zelfs een situatie waarbij er negatieve prijzen voor aardolie producten waren. Je kunt een land niet duurzaam ontwikkelen, als het steeds afhankelijk is van de wereldmarktprijs van zijn exportproducten, die steeds omhoog of omlaag gaat”, aldus Coutinho.

Wanneer je de geschiedenis van Suriname bestudeert, en je het bruto nationaal product van Suriname in een grafiek uitzet, en op dezelfde grafiek zet je de prijs van olie en goud, dan is het te merken, dat die bijna parallel loopt aan de prijsschommelingen van natuurlijke hulpbronnen. Wanneer de economie behoorlijk afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen, betekent het, dat we het land nooit zullen kunnen besturen, omdat wij geen leider zijn in ons eigen land. Wij zijn afhankelijk van de gratie van de wereldmarktprijs, dus is het volgens Coutinho, maar hopen, dat de prijs op de wereldmarkt hoog blijft.

Coutinho benadrukte dat dit niet zijn manier zou zijn om duurzame welvaart in een land te kunnen genereren. Je moet op den duur gaan diversificeren “alle eieren in een basket zetten, leidt tot dood” en dat hebben we in Suriname door de jaren heen goed gemerkt.

Volgens Coutinho moet het onderwijssysteem nog eens aangepast worden, aan de hand van de gemaakte keuzes. Wanneer je in een land drie sectoren tot ontwikkeling wenst te brengen, hebben wij als volgt nodig: veranderde wetgeving, betere infrastructuur voor die sector, goed getraind personeel dat kan functioneren in één van die sectoren, willen wij daadwerkelijk welvarend zijn en ontwikkeling brengen.

Coutinho gaf een voorbeeld over de welvaart van Bermuda, op basis van het bnp per persoon. De welvaart is daar sky high, omdat zij toentertijd hebben gekozen voor een industrie met de naam Reinsurance. Die zorgt voor de herverzekering van verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld, en die voegt heel veel waarde toe aan al haar klanten ter wereld. “Het is belangrijk voor elke burger een ander perspectief te krijgen op welvaart en na te denken over een oplossing die elk individu kan aandragen. Dit zal ervoor zorgen dat meer mensen een hoger salaris kunnen verdienen. Oplossingsgericht denken is van essentieel belang voor een betere ontwikkeling”, aldus Coutinho.