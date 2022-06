Koopkracht marktverkopers aanzienlijk gedaald

Groenten en fruitverkopers die hun waar op de Centrale Markt ten verkoop aanbieden, vertelden aan De West, dat de koopkracht van de doorsnee burger aanzienlijk is gedaald. Volgens hen is dit het gevolg van de brandstijgingen in de afgelopen maanden.

De marktverkopers zeggen dat er hooguit tot den vijfde van de nieuwe maand een redelijke aanloop te merken is, maar dat het na die datum slechts hopen is dat een derde deel van hun goederen wordt verkocht. “Als u naar de markt kijkt zult u merken dat de helft leeg is. Wij die nog verkopen moeten stellen de prijzen steeds bij. Je merkt dat de mensen geen geld hebben of net niet genoeg om te kopen wat ze nodig hebben. Je gaat ze tegemoet moeten komen, zodat jij ook niet met de producten blijft zitten”, aldus een marktverkoper.

Volgens deze handelaren speelt de gestegen prijs van groenten en fruit ook een grote rol bij de verkoop. Zij verklaren als wederverkopers zelfs geconfronteerd te zijn met de verhoogde prijzen. “Wanneer de groenteboer zijn prijs heeft bepaald, heb jij niets meer te bepalen. Je koopt het of je koopt het niet. Als wederverkoper moet jij daarop nog je winst zoeken”, aldus een marktverkoper.

Ook de regens van de afgelopen dagen blijken grote tegenvallers voor de marktverkopers. Zij zeggen dat voor de markt en delen ervan onderen in het gebouw delen onder water lopen, waardoor de mensen die niet kunnen betreden. Dit heeft tot gevolg dat de klanten wegblijven en hun inkopen elders doen.