Soekhlal: ‘Verhogingen en braindrain verslechteren economische situatie’

Groot personeelstekort in horeca- en landbouwsector

Het is momenteel voor veel sectoren enorm zwaar om het hoofd boven water te houden. De verschillende prijsstijgingen, in het bijzonder de brandstofstijging en de tariefsaanpassingen bij de N.V. EBS, maken dat het voor ondernemers moeilijk is om een verbetering in hun situatie te brengen. Harry Soekhlal, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zegt in gesprek met de krant, dat ‘’het wikken en wegen is voor de informele sector’’.

De covid-pandemie bracht de meeste ondernemingen in moeilijk vaarwater. ‘’Nu is de situatie, vooral met de brandstofstijging als gevolg van de oorlog in Oekraïne, alleen maar erger geworden‘’, zegt Soekhlal. ‘’En niet alleen de vele verhogingen maken de situatie zwaar, maar ook de factor brain drain.’’

De Akmos probeert volgens Soekhlal, zaken op een rijtje te krijgen voor haar leden, maar de verschillende verhogingen lopen als een rode draad door alles heen. ‘’We proberen aan crisismanagement te doen, want Akmos zal zich niet hierbij neerleggen, maar de situatie is veel ingewikkelder dan het lijkt. Ondernemers lijken maar niet vooruit te komen. Steeds wanneer je denkt dat je het één achter de rug hebt, komt het andere. De sector maakt letterlijk zware tijden door.‘’ Vanwege de zwaar teruggevallen koopkracht, is het volgens Soekhlal, heel erg moeilijk zaken te doen. Sommige ondernemers blijven met hun producten zitten, omdat er geen afzet is. ‘’Ze kunnen geen kant op.

En als men niet veel meer koopt, kan de ondernemer ook niet veel kopen en inslaan, want die blijft dan zitten met onverkochte producten.‘’ Behalve de afgenomen koopkracht, hebben ondernemers ook te maken met brain drain. ‘’Velen hebben het land verlaten, omdat zij elders iets beters zoeken. Deze factor is killing voor de informele sector’’, zegt Soekhlal. ‘’Het kader dat we hebben trekt weg, en het lijkt erop dat degenen die overblijven, niet graag willen werken. Er is momenteel een groot gat in met name de horeca- en de agrarische sector. Maar niemand meldt zich aan.” De oorzaken en de oplossingen voor de problemen die nu spelen, moeten volgens Soekhlal, niet alleen binnen de sector gezocht worden. ‘’We moeten het samen doen. Iedereen moet gaan beseffen dat de informele sector de ruggengraat van de economie is. Het wegvallen van deze sector kan desastreuze gevolgen hebben.

Het is niet vanzelfsprekend dat we er zelf uit komen. We moeten samen met de regering tot een oplossing komen‘’, aldus Soekhlal.