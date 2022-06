SZF-premies met meer dan 100% verhoogd

‘We komen er niet onderuit’

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft de premies van de vrijwillige verzekering voor personen verhoogd. Bij de meeste categorieën gaat het om een verhoging van meer dan 100 procent. Volgens burgers heeft het SZF de medicijnklapper ook aangepast, hetgeen inhoudt dat bepaalde medicijnen niet meer voorkomen in de klapper en dus niet vergoed worden. ‘’Het SZF is zich bewust van de noden in de samenleving, maar ontkomt er na vijf jaar niet aan om de zorgpremies te verhogen’’, aldus de zorgverzekaar gisteren in het tv-programma SZF Magazine. Stijgende zorgkosten nopen het SZF tot het verhogen van de premies. Covid-19, duurdere medicijnen, verhoogde tarieven van zorgverleners en de verschillende ontwikkelingen zijn hier debet aan. De premie voor de categorie 0 t/m 15 jaar is verhoogd van SRD 72 naar SRD 110. De premie van de categorie 16 t/m 20 jaar is verhoogd van SRD 98 naar SRD 150.

De premie van de categorie 21 t/m 40 jaar is verhoogd van SRD 170 naar SRD 360. Voor de categorieën 41 t/m 50, 51 t/m 55, 56 t/m 60 en 61 t/m 99 jaar, bedroeg de premie respectievelijk SRD 175, SRD 183, SRD 190 en SRD 245. Met de verhoging bedraagt de premie in deze categorieën respectievelijk SRD 450, SRD 550, SRD 550, en SRD 700.

Dew Sharman, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, om een reactie gevraagd, zegt in gesprek met De West, dat er aan wordt gewerkt om de medicijnklapper zo compleet mogelijk te maken, maar dat het helemaal afhangt van de financiële middelen. Sharman zegt ten aanzien van de verhoging, dat de zorg een prijskaart heeft. Sharman zegt ten aanzien van de verhoging, dat de premies een bepaalde hoogte hebben.

‘’De zorgverzekeraar moet garant kunnen staan voor zorg aan de cliënt, daarvoor is een bepaalde premie nodig.’’ Volgens Sharman komt het SZF er dan ook niet onderuit de premies aan te passen. Dit vanwege de koersontwikkeling en de hoge kosten van de zorg. Sharman is van mening dat het mes aan twee kanten snijdt.

‘’Aan de ene kant de mogelijkheid van de klanten om de premies te betalen en de mogelijkheid van de zorgverzekeraar om de kosten te kunnen dekken.’’ Hij gaat ervan uit dat het SZF uit goede afweging besloten heeft de premies te verhogen, omdat de verhoging van de premies zeker zal doorwerken op de samenleving.

Melvin Ronde, directeur Operationele Aangelegenheden, zei dat de aanpassing 1 juli 2022 ingaat. “We hebben geprobeerd om het zo lang mogelijk uit te stellen, maar gezien de stijging van de zorgkosten, komen we er niet onderuit, vandaar dat we het nu wel moeten doorvoeren”, zegt Ronde. De laatste verhoging van de SZF-premies was in februari 2017. Ondanks de verhogingen, is er volgens het SZF ‘’alles aan gedaan om de premies betaalbaar te houden’’.

door Priscilla Kia