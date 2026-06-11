One Caribbean Business Network breidt uit naar Suriname

De One Caribbean Business Network Foundation (OCBN) heeft OCBN-Suriname gelanceerd, de nieuwste schakel in haar regionale netwerk. Marketingprofessional Raïesa Badloe is aangesteld als officiële ambassador voor Suriname. Met de lancering van OCBN-Suriname, wil de organisatie de zakelijke banden tussen Suriname en de rest van het Caribisch gebied verder versterken. Het netwerk verbindt ondernemers, professionals, bedrijfsleiders en economische organisaties binnen en buiten de regio.

Raïesa Badloe, oprichter van Venus Creative, zal als ambassador de missie van OCBN uitdragen in Suriname. Met meer dan vijftien jaar ervaring in marketing, eventproductie en business networking, beschikt zij over een uitgebreid netwerk binnen het Surinaamse bedrijfsleven. In haar nieuwe rol richt zij zich op het opbouwen van relaties, het creëren van zichtbaarheid en het faciliteren van samenwerkingen tussen Surinaamse ondernemers en het bredere Caribische netwerk.

“One Caribbean Business Network Foundation is opgericht om de geografische en systemische barrières te doorbreken die Caribische bedrijven vaak geïsoleerd laten opereren”, aldus Suzette Louw, Co-founder en CEO van OCBN. “Met de aankondiging van OCBN-Suriname en de benoeming van Raïesa Badloe als ambassador, zijn we enthousiast om Suriname te verwelkomen binnen een groeiende beweging die draait om verbinding, samenwerking en gedeelde economische kansen.”

OCBN-Suriname fungeert als platform voor ondernemers, brancheverenigingen, organisaties en publiek-private partners die op zoek zijn naar meer handelsmogelijkheden, kennisdeling en strategische connecties. Via fysieke en virtuele evenementen, een digitaal platform en regionale afdelingen biedt het netwerk concrete ondersteuning bij het omzetten van lokale kansen in regionale impact.

“Suriname heeft een belangrijke rol te spelen in de toekomst van handel en ondernemerschap binnen het Caribisch gebied”, zegt Raïesa Badloe. “Via OCBN-Suriname kijk ik ernaar uit om nieuwe verbindingen te leggen, meer zichtbaarheid te creëren en samenwerking tussen Suriname en de bredere Caribische regio verder te versterken.” De organisatie benadrukt waarden als samenwerking, authenticiteit, inclusiviteit en impact. Ondernemers, bedrijven, verenigingen, overheidsinstanties en andere stakeholders in Suriname worden uitgenodigd om contact op te nemen met Raïesa Badloe en deel te nemen aan het groeiende regionale netwerk.