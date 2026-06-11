Nederlandse militaire zorgverleners versterken Medische Zending Brownsweg

Drie Nederlandse militaire zorgverleners zullen de komende weken de geneeskundige post versterken van de Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname aan de Brownsweg. De inzet maakt deel uit van een samenwerking tussen Nederland en Suriname op het gebied van gezondheidszorg en capaciteitsversterking.

Door ondersteuning te bieden aan de Medische Zending, doen de Nederlandse zorgverleners waardevolle praktijkervaring op en ontwikkelen zij nieuwe vaardigheden en kennis in een tropische en eerstelijnszorgomgeving.

Tegelijkertijd profiteert de Surinaamse bevolking van een tijdelijke uitbreiding van de zorgcapaciteit en een versterking van de kwaliteit van de medische dienstverlening in het gebied.

Volgens de betrokken organisaties heeft de samenwerking in de afgelopen periode positieve resultaten opgeleverd. Daarom zullen later dit jaar nog meerdere Nederlandse medische teams naar Suriname afreizen, om de ondersteuning voort te zetten. Met deze gezamenlijke inzet wordt niet alleen bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van zorgprofessionals, maar ook aan het verbeteren van de toegankelijkheid en continuïteit van gezondheidszorg voor bewoners van het binnenland.