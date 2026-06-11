Haven van Paramaribo groeit mee met offshore ambities Suriname

De Suriname Port Management Company (SPMC) positioneert zich steeds nadrukkelijker als een belangrijke schakel in de snel groeiende offshore olie- en gasindustrie van Suriname. Terwijl internationale energiebedrijven zich richten op exploratie en productieactiviteiten op zee, groeit de behoefte aan efficiënte logistieke ondersteuning aan land.

Volgens de SPMC is onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt met de aanvoer en overslag van offshore uitrusting die bestemd is voor lopende en toekomstige activiteiten voor de Surinaamse kust. De apparatuur wordt opgeslagen op een speciaal daarvoor aangelegd terrein in het noordelijke deel van de haven.

De havenautoriteit benadrukt dat een goed functionerende logistieke infrastructuur essentieel is voor de verdere ontwikkeling van de offshore sector. Met de uitbreiding van opslag- en overslagfaciliteiten wil de haven inspelen op de toenemende vraag naar ondersteunende diensten vanuit de olie- en gasindustrie.

De SPMC verleent daarbij ondersteuning aan Medserv, dat optreedt als shorebase operator voor offshoreactiviteiten. Vanuit deze rol verzorgt Medserv onder meer de logistieke afhandeling, opslag en distributie van materieel dat nodig is voor offshore operaties.

De ontwikkelingen onderstrepen de groeiende betekenis van de haven van Paramaribo binnen de offshore waardeketen. Naarmate de activiteiten in de Surinaamse offshore gebieden verder toenemen, wordt verwacht dat ook de vraag naar logistieke diensten, opslagcapaciteit en ondersteunende havenfaciliteiten, verder zal groeien.

Met de recente investeringen in infrastructuur en terreinontwikkeling, zet de haven een volgende stap in haar voorbereiding op de verwachte uitbreiding van de offshore industrie in de komende jaren.