Suriname neemt deel aan conferentie WTO

Een delegatie van Suriname onder leiding van de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh, neemt deel aan de World Trade Organization (WTO) 12e ministeriële conferentie in Genève, Zwitserland. Er zullen kwesties besproken worden rakende de wereldhandel zoals de WTO-reform, covid-pandemie, de intellectuele eigendommen van covid-vaccins, subsidies in visserij, e-commerce en investeringsmogelijkheden. De conferentie duurt van 12 tot en met 15 juni. Tot de delegatie behoren ook de directeur van Economische Zaken, Aroen Jadoenath-misier, en de onderdirecteur Intenationale Handel, Shailesh Ramsingh.

De WTO-conferentie is een aantal keren uitgesteld vanwege de covid-pandemie. De lidlanden hebben uiteindelijk overeenstemming bereikt over de voortzetting van de conferentie. Suriname is in 2018 gestart met heronderhandelingen en vij landen (Argentinië, Brazilië, Canada, Domini-caanse Republiek en de Verenigde Staten van Amerika) hebben aangegeven, interesse te hebben in ongeveer 303 tarieflijnen van Suriname.

Suriname zal ongeveer 700 tarieflijnen optrekken naar het gemiddelde invoerrechtentarief van de Caricom. Minister Kuldipsingh zal ook bilaterale gesprekken voeren met de lidlanden. Daarnaast zal de delegatie van Suriname ook werkbezoeken afleggen aan onder andere het International Trade Centre (ITC) en het World Intellectual Property Office (WIPO) in de periode 16 tot 21 juni.

De ITC houdt zich bezig met het verzamelen van handelsdata, alsook market intelligence. Het Ministerie van EZ werkt samen met deze organisatie. De WIPO is verantwoordelijk voor intellectuele eigendommen. Suriname is bezig om de wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendommen te actualiseren. Via deze organisatie zullen programma’s worden bekeken voor technische assistentie.