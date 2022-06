Covid in Brazilië: Meer dan 31,4 miljoen besmettingen sinds het begin van de pandemie

Braziliaanse gezondheidsdeskundigen hebben zeer recentelijk verklaard, dat sinds het begin van de Covid-pandemie er in het land meer dan 31,4 miljoen mensen besmet zijn geraakt. Sinds het begin van de pandemie in 2020 heeft Brazilië 668.110 sterfgevallen door Covid-19.

Brazilië registreerde afgelopen zaterdag 127 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 in 24 uur. Hiermee is het voortschrijdend gemiddelde van sterfgevallen in de afgelopen 7 dagen 156.

Vergeleken met het gemiddelde van 14 dagen geleden was de variatie volgens medisch deskundigen 34%, wat voor de tweede dag op rij wijst op een stijgende trend in sterfgevallen door deze ziekte. Daarenboven werden er op die zaterdag ook nog 33.601 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Als gevolg hiervan was het voortschrijdend gemiddelde van de besmettingsgevallen in de afgelopen 7 dagen 42.928 besmettingen, een variatie van 85% vergeleken met twee weken geleden. In het ergste geval overschreed het voortschrijdend gemiddelde op 31 januari van dit jaar de grens van 188.000 coronabesmettingen.

São Paulo heeft het hoogste aantal gevallen van de staten (5,59 miljoen), gevolgd door Minas Gerais (3,47 miljoen) en Paraná (2,57 miljoen). Het laagste aantal gevallen is geregistreerd in Acre (125.170). Wat betreft sterfgevallen heeft São Paulo het hoogste aantal (169.845), gevolgd door Rio de Janeiro (73.870) en Minas Gerais (61.719). Het laagste aantal sterfgevallen is in Acre (2002).