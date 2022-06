Apache gaat over tot boren van 2e exploratieput in blok 53

APA Corporation (APA) heeft gisteren de resultaten gepresenteerd van recente booroperaties in blok 53. In de exploratieput Rasper zijn er waterhoudende reservoirs aangetroffen. De booroperaties van APA in blok 53 zijn onderdeel van exploratieboringen die door verschillende internationale oliebedrijven in het diepzeegebied van Suriname worden uitgevoerd. Met de exploratieput Rasper heeft APA de perspectiviteit van het noordelijk deel van blok 53 willen testen. Er zijn waterhoudende reservoirs aangetroffen in de aangeboorde sedimentlagen. Staatsolie-directeur Annand Jagesar, zegt dat Staatsolie in een persbericht dat gekoppeld is aan dat van Apache, het nieuws naar buiten heeft gebracht. Deze put is volgens Jagesar droog, maar heeft geen invloed op de ontdekkingen in blok 58, waar er nu wordt gekeken naar het verder brengen tot ontwikkeling. “Deze put in blok 53 ligt volledig in een andere plek in de offshore waar men ook nog naar olie zoekt.

Helaas was deze leeg, maar er wordt gekeken in noordelijke richting of er ook olie gevonden kan worden. Een exploratieput heeft een kans van vinden van 17 procent, wat betekent dat Apache daar nu overgaat tot het boren van een tweede exploratieput. Als er geen ontdekking is, kunnen we de informatie in de put gebruiken om buiten de golden lane ontdekkingen te doen. De golden lane is waar de Sapakara, Kwaskwasi en Krabdagu is geboord en bewezen is dat die lijn vol zit met olie, maar we proberen natuurlijk ook in andere delen van de offshore olie te vinden”, aldus Jagesar.

Exploratieput Baja

De evaluatie van de putgegevens en -monsters is nog gaande. APA treft nu voorbereidingen om de volgende exploratieput Baja, in het zuidelijke deel van blok 53, te boren. Baja ligt ongeveer 11 kilometer ten noordoosten van de onlangs aangekondigde vondst in Krabdagu in blok 58. Rasper en Baja zijn niet gekoppeld aan de bestaande ontdekte reserves in blok 58 en hebben daarom geen invloed op de ontwikkeling van dit blok. APA Suriname heeft een werkbelang van 45 procent in blok 53. Petronas heeft een belang van 30 procent en CEPSA 25 procent.