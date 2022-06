CMT gaat financiële analyse maken van Mungra Medisch Centrum

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft onlangs een Crisis Management Team (CMT) geïnstalleerd voor het Mungra Medisch Centrum (MMC).

Ramadhin geeft aan dat de installatie van het CMT, niet betekent dat de directie opzij is gezet. “De mensen zijn in charge en zijn nog steeds in functie. Het CMT is aangewezen op basis van hun deskundigheid en inzet”, verduidelijkte de minister op een persconferentie in Nickerie.

Samen met het crisisteam heeft de minister verspreid over twee dagen, in het ziekenhuis gesprekken gevoerd met het MMC-bestuur, de directie, staf en personeel. Het CMT heeft als taak om een analyse te maken van de financiële situatie en de operationele zaken in het ziekenhuis.

Daarnaast moet het team ook een gedegen aanbevelingsdocument aan de regering doen toekomen over de nodige investeringen en de mogelijke oplossingen om zo spoedig mogelijk de dienstverlening naar de samenleving te optimaliseren. Dit alles in goed overleg met het bestuur, de directie, staf en het personeel. ‘’Alles met één doel, namelijk het herstel van de situatie in het ziekenhuis‘’, zei de minister afgelopen vrijdagmiddag op een persconferentie in Nickerie.

Dat er diensten zijn in de ziekeninstelling die niet optimaal functioneren, komt volgens Ramadhin deels door de situatie van de schuldpositie en de financiële uitdagingen die de regering doorstaat. De minister benadrukte, dat niet alle problemen waarmee het ziekenhuis kampt, te maken hebben met geld. ‘’Mijn ministerie zal de situatie monitoren, waarbij het CMT als adviserend en analyserend orgaan naar de regering toe in overleg met de directie en het bestuur, een aantal concrete aanbevelingen zal doen’’, aldus de minister. Het CMT is de vorige week gestart en bestaat uit de gewezen directeur van het MMC, Rewien Changoer (voorzitter) en de leden Mahinder Swgobind, Mark Romy en Ganesh Laigsingh.