Vermiste Britse Journalist en Braziliaanse mensenrechtenactivist vermoord

Forensisch onderzoek nog gaande

De Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse mensenrechtenactivist Bruno Pereira, die op 5 juni in het westen van Brazilië, vlakbij de landsgrenzen van Peru en Colombia voor het laatst gezien werden, zijn vandaag dood teruggevonden in het Amazoneregenwoud. Volgens de vrouw van de Britse journalist, Alessandra Sampaio, moeten de lichamen nog een forensisch onderzoek ondergaan. “Er werd gemeld dat er lichamen aan een boom waren vastgebonden in het Amazonegebied. De lichamen moesten echter nog geïdentificeerd worden.” Phillips en Pereira verkeerden op 5 juni nog in de gemeenschap van Sao Rafael en keerden per boot terug naar de nabijgelegen stad Atalaia do Norte.

Volgens de Braziliaanse autoriteiten kwamen de mannen nooit aan. Afgelopen weekend werden er al mogelijke menselijke resten gevonden in de zoektocht naar de mannen. Ook werd er bloed gevonden in de boot van een man, die sinds de vermissing als enige verdachte werd aangemerkt, een lokale visser. Volgens een verklaring van de politie, zijn er persoonlijke spullen van de vermiste mannen gevonden in een afgelegen deel van het Amazonegebied, namelijk gezondheidsidentificatiekaart van Pereira en een rugzak met kleding van Phillips.

Phillips deed eerder verslag over illegale mijnbouw, houtkap en visserij in het gebied en geweld tegen de oorspronkelijke Inheemse bewoners van de Amazone. Sommige lokale gezaghebbers zijn van overtuigd dat de twee mannen bedreigd werden wegens het werk dat ze deden in de regio, waar illegale visvangst, houtkap, goudwinning, wapenhandel en drugshandel welig tieren. In het gebied waar Phillips en Pereira vermist werden, deden zich eerder gewelddadige conflicten voor tussen vissers, stropers en regeringstroepen.