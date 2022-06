HONDSBRUTALE BUREN

De Guyanezen laten momenteel hun ware aard zien in de kwestie van de visvergunningen aan Guyanese vissers die langs de Corantijn opereren. De vicepresident van Guyana, Bharrat Jagdeo, meent nu de bevoegdheid c.q. de macht te hebben, de regering Santokhi onder druk te kunnen stellen om de gewenste c.q. geëiste, 150 visvergunningen aan Guyanezen te verstrekken om in onze wateren de zaak leeg te komen plunderen. De vraag die gelijk rijst is waar deze man de vrijpostigheid vandaan haalt om te stellen, dat hij de druk op ons staatshoofd kan opvoeren.

De man denkt dat wij in ons eigen land, de wettelijke en geldende regelingen die binnen de vissector gelden, overboord gaan zetten om Guyana te accommoderen. Wel, laat het duidelijk zijn: Guyana heeft zijn eigen visgronden reeds vernietigd en daar valt niets meer te halen. Dus wenst men nu onze visarealen te plunderen en de vangsten te exporteren, voornamelijk naar de VS en daarmede dollars te verdienen en wij als land en volk, zijn de grootste benadeelden. Waarmede denkt deze Jagdeo, waar we al heel nare ervaringen mee hebben opgedaan in de CGX-kwestie destijds, de zeegrens tussen beide landen betreffende, ons te kunnen chanteren of onder druk stellen? Suriname heeft tot nog toe in de afgelopen decennia slechts nadeel ondervonden van de relatie met het westelijk gelegen buurland. Momenteel gedragen de Guyanezen zich ook nog zeer provocerend en intimiderend in de Coeroeni Kutaririvier, die volledig aan Suriname toebehoort. De rivier is een zijrivier van de volledig Surinaams zijnde Corantijn. De Corantijn is van oorsprong tot monding een Surinaamse rivier en juist daarom, moeten de Guyanezen toestemming van Suriname hebben om ook op deze rivier te mogen vissen. Guyana heeft in de koloniale periode onder Brits bestuur door “landje pik” aan westerse en oosterse zijde, gestalte kunnen krijgen, en juist daarom heeft dat land tot op heden een grensgeschil met zowel Venezuela als Suriname. Om terug te komen op de visvergunningen die de van arrogantie overlopende Jagdeo denkt te kunnen afdwingen, kan gesteld worden, dat Suriname op geen enkele wijze verplicht is de vergunningen af te staan en zichzelf te benadelen. Het zijn onze natuurlijke hulpbronnen die we te allen tijde dienen te beschermen en hoe we dat doen, daar heeft Guyana geen moer mee te maken. Misschien denkt Jagdeo ons te chanteren door de Surinaamse investeringen in Guyana te gaan saboteren, of door een spaak in het wiel te steken voor de bouw van de brug over de Corantijn. We hebben al zo vaak gesteld, dat als er een brug tussen de beide landen komt, dient de oeververbinding totaal Surinaams te zijn en door ons land gefinancierd te worden. Op geen enkele wijze dienen de Guyanezen betrokken te worden bij de jurisdictie van de brug. Als ze blijven leuteren over wie de jurisdictie zal hebben, dan moet de gehele bouw maar wederom, geparkeerd worden. Er zijn Surinamers die met een jaloerse blik kijken naar de recente ontwikkelingen in Guyana en vinden, dat we te ver af geraken. Men dient te weten dat het allemaal om Amerikaans kapitaal gaat en zware invloed van de Exxon Mobile financiële injecties in dat land en dat het niet echt gaat om een overmatige Guyanese inzet. De aardolie-exporten zijn in het grote voordeel van de Amerikaanse multinationale onderneming, en komen Guyana voor een klein deel ten goede en dat zijn de ‘geweldige’ ontwikkelingen die momenteel zichtbaar zijn in dat land, niets anders. Suriname begint over twee à drie jaar ook met zijn aardolie- en aardgasexporten en dan zal de economische groei van ons land, ook zeer duidelijk zichtbaar en merkbaar worden. Dan zullen de buitenlandse investeringen ook toenemen en ook de vestiging van externe krachten. Dan zal de zogeheten ‘oil boom’ ook bij ons overduidelijk merkbaar worden. De Guyanezen hebben nu een kleine voorsprong, omdat ze eerder met hun grootschalige olie-export zijn begonnen, maar wij volgen zonder enige twijfel en dan zal onze samenleving ook zeker de vruchten plukken van de economische vooruitgang. Guyana heeft hier niets onder druk te zetten en ook zeker niet om een paar visvergunningen voor een tanende sector, weer leven in te blazen. Onze regering moet heel goed begrijpen, dat toegeven aan Jagdeo, haar enorme imagoschade zal opleveren, die bij de komende verkiezingen voor veel nadeel zal zorgen. Dus er is geen enkele andere oplossing en dat is het been stijf houden voor die vrijpostige Jagdeo in Georgetown.