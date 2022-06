‘Focussen op beleid van regering, niet op onrustzaaiers’

VHP-parlementariër Sham Binda, zegt dat zowel politici als de samenleving, momenteel moeten focussen op zaken die de economie op rails zullen brengen. ‘’Niet op zaken die de situatie zullen verergeren en verdeeldheid in de samenleving creëren.‘’ Binda deed deze uitspraken naar aanleiding van argumenten die oud-president tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse, afgelopen weekend deed tijdens een massabijeenkomst van zijn partij in Nickerie. Bouterse heeft de regering de oorlog verklaard en zei, dat zijn partij strategieën uit zal stippelen om de regering weg te jagen. Volgens de overige sprekers, hebben alle maatregelen die tot nu door de regering getroffen zijn, geen verlichting gebracht.

Binda heeft een andere mening. Volgens hem, doet de regering juist al het mogelijke om verlichting te brengen. ‘’We moeten onrustzaaiers in feite niet van repliek dienen, maar juist met feiten bewijzen, dat deze regering verlichting zal brengen. De maatregelen die nu doorgevoerd worden, zouden eigenlijk niet hoeven als de regering van Bouterse, goed beleid had gevoerd. Kortom, bepaalde politici maken van alles een issue en probeert de samenleving te voeden met fake news of proberen zelfs verdeeldheid te creëren‘’,

aldus Binda. Bepaalde maatregelen zijn volgens Binda, wel zwaar ‘’Maar we moeten zelf gaan begrijpen, dat ze doorgevoerd moeten worden als we verlichting willen. Het beleid van de regering is gebaseerd op het gezond maken van de economie.‘’ De regering heeft volgens Binda een plan uitgestippeld, waarbij alles dat door de vorige regering vernietigd is, weer hersteld zal worden. ‘’Maar uiteraard ligt het aan het volk naar wie er geluisterd wordt‘’, aldus Binda.

door Orsilia Dinge