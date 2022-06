Suriname met 3-1 onderuit tegen Jamaica

Onze nationale voetbalselectie verloor gisteren in het Independence Park tegen de gastheren Jamaica met maar liefst 3-1. Hoewel Suriname de wedstrijd goed begon en een goed samenspel demonstreerde was het Jamaica dat het eerste doelpunt noteerde. Echter bleef het team onder leiding van Stanley Menzo niet bij de pakken neerzitten en wist kort daarna de gelijkmaker te scoren. Vanaf dat moment leek dat erop dat Suriname de wedstrijd weer onder controle had, maar in de 33ste minuut scoorde het gastland de tweede treffer. In de tweede helft nam Jamaica de wedstrijd wel over en sloot het geheel af met een derde treffer. Van een crisissituatie op Jamaica was niets te merken. De Jamaicanen bleven langer dan gepland in Suriname, omdat er problemen zouden zijn met de leiding, de coach en de spelers. Jamaica vloog later terug, terwijl onze nationale selectie al daar aanwezig was. De secretaris van de voetbalbond van Jamaica stelde zijn portefeuille ter beschikking. Hiermee blijkt de rust terug te zijn gekeerd. Suriname reist nu met 1 punt uit 2 wedstrijden door richting Mexico, waar op 11 juni de zware wedstrijd tegen El Tri onze jongens in het verschiet ligt. Op 23 maart 2023 volgt de return in Paramaribo. Natio moet uit deze twee wedstrijden tegen Mexico tenminste 1 winnen, wil het nog kans maken op een solide plaatsing voor de Concacaf Gold Cup 2023