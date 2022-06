Veel activiteiten in Nationaal Archief Suriname tijdens Archievenweek 2022

Van het jaar is de Internationale Archievenweek van 9 t/m 16 juni, met als thema: ‘Archives Are You’. Het doel van archievenweek is om meer waardering te geven aan archieven, en mensen en instanties bewuster te maken van de waarde van archieven voor onze toekomst en om minder belichtte archieven kenbaar te maken voor een groter publiek.

Van 9 juni t/m 16 juni zullen er diverse activiteiten worden gehouden in het Nationaal Archief Suriname (NAS). Op 9 juni start het archief met een workshop van de Stichting Surinaamse Genealogie. Tijdens de workshop zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: familieverhalen, familieboekjes en familiefoto’s, volkstellingen 1921 en 1950, Burgerlijke Stand en Surinaamse Couranten. De tweede en laatste workshop vindt respectievelijk op 20 juni en 23 juni plaats. Op 13 juni zal Dew Baboeram een lezing houden over de 10-delige serie Calcuttabrieven (virtueel/fysiek). Op 14 juni zal het Nationaal Archief Suriname een presentatie houden, getiteld: ‘Capturing Covid-19’. Op 15 juni zal de Stichting Sranan Boeroe ook een lezing verzorgen. Ter afsluiting van de Internationale Archievenweek op 16 juni, zal het NAS een interne marketingtraining verzorgen. Geïnteresseerden moeten zich voor elke activiteit registeren op het nummer 430030 of 430035 en/of mailen naar [email protected].