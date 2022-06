Nurmohamed: ‘Paramaribo-Noord en Winti Wai hadden nooit verkaveld mogen worden’

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, zei onlangs tegenover een lokaal medium, dat in hoog tempo er wordt gewerkt aan de ontwatering van ondergelopen gebieden. Volgens de bewindsman is een team van deskundigen momenteel in Paramaribo-Noord bezig hard te werken, zodat het gebied niet meer onderloopt. Hij zegt dat dit gebied in feite nooit uitgegeven had mogen worden voor bebouwing. “Vandaar dat er geen sprake is van een juiste ontwateringsweg of een sluis. Ook gebieden als Winti Wai die bij de geringste regenval onderlopen, hadden nooit uitgegeven mogen worden”, aldus de minister.

Hij zegt dat indien hij het nu ook niet structureel aanpakt, de eerstvolgende minister ook een verklaring moet uitgeven over de wateroverlast. Volgens de minister is 20 miljoen SRD vrijgemaakt voor de aanmaak en het herstel van sluizen, maar is dit geld zeker niet genoeg om alle sluizen te re-noveren. “We proberen zoveel mogelijk allemaal werkbaar te maken, maar de meeste hebben achterstallig onderhoud”, aldus Nurmohamed.

Ook de kuilen zullen worden aangepakt volgens de minister, maar hij vraagt de samenleving om nog wat geduld te betrachten.