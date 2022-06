Structurele aanpak BaZo-verzekering

Minister Uraiqit Ramsaran, van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), verklaarde onlangs, dat de geldigheidsduur van de BaZo-verzekering, zal worden verlengd. De BaZo-kaart heeft nu een geldigheidsduur van één jaar, maar zal binnenkort vier jaar geldig zijn. Binnenkort zullen er heel wat aanpassingen worden doorgevoerd met betrekking tot de BaZo-verzekering. Volgens Ramsaran, zal ook de wet Nationale Basiszorgverzekering aangescherpt worden. De president en vicepresident zijn het eens met deze maatregel.

Kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar kunnen al in aanmerking komen voor een BaZo-verzekering met een geldigheidsduur van vier jaar. Voor de aanvraag is alleen het familieboek en de ID-kaart van de ouders nodig. Dit initiatief zal ervoor zorgen dat de commissie Wet Basiszorg en de commissie Uitvoering Basiszorg, het werk in goede banen kan leiden.

Volgens Ramsaran zal door deze structurele aanpak een oplossing moeten komen in een aantal zaken, betreffende de Bazo verzekering.

Ramsaran benadrukte, dat er ook gezorgd zal worden voor een goede klantenservice voor mensen met een beperking, of die aan een chronische ziekte lijden. Die doelgroep zal slechts haar ID-kaart en medische verklaring van de huisarts moeten tonen. Ramsaran attendeerde dat het ministerie van SoZaVo niet medisch deskundig is, maar slechts maatregelen treft, ter bevordering en efficiëntie van de Bazo verzekering. Volgens de bewindsman zijn er ook maatregelen getroffen, voor moeders die in de verwachting zijn. Vanaf heden behoren de zwangeren ook tot de byzondere gevallen. De regering wil met deze maatregel de zwangeren helpen en begeleiden, zodat zij verzekerd zijn tijdens de zwangerschap, maar ook erna wanneer er nog behoefte is aan medische hulp. “Deze aanpassing zal voor velen een grote opluchting zijn, in het bijzonder voor de mensen die in het binnenland woonachtig zijn” , aldus Ramsaran