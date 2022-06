President pakt grond- en BaZo-kaartprobleem Nickerie aan

Tijdens zijn werkbezoek afgelopen weekend aan Nickerie, heeft president Chandrikapersad Santokhi zich gebogen over de problemen rond het verstrekken van BaZo-kaarten en grondkwesties. Deze problemen moeten volgens de president, ‘’zo snel mogelijk worden opgelost’’. Voor de aanpak hiervan heeft hij werkstructuren opgezet. De president heeft afgelopen vrijdag 74 grondbeschikkingen uitgereikt in Nickerie.

Dit gebeurde in aanwezigheid van de onderdirecteur Grondbeleid van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Lavada Koedemoesoe, die minister Dinotha Vorswijk vertegenwoordigde.

‘’Mensen wachten decennia op grondpapieren. Grond is geen politieke aangelegenheid, grond is niet iets van een politieke partij, maar van de Surinaamse samenleving. Grond is door God gegeven aan ons en wij moeten met goed beleid en goed bestuur die gronden toewijzen”, zei de president. Het staatshoofd hoopt dat bij zijn volgend bezoek aan het rijstdistrict, er voortgang is in de oplossing van de grondproblemen, zodat beschikkingen kunnen worden uitgereikt.

Ter plekke werd de werkgroep Grondzaken Nickerie geïnstalleerd. De werkgroep zal vanuit Paramaribo worden geleid door Sieuw Ramsukul, adviseur van de president. Verder hebben zitting in de werkgroep de heren S. Parmessar, A. Nagessar, S. Hanoeman en mevrouw T. Tokarso. Versterking is volgens de president nodig om een sterke coördinatie te hebben, omdat alle achterstanden moeten worden weggewerkt.

De president pakte ook een ander probleem aan, namelijk dat van de BaZo- kaarten. De president zei dat zowel hij als de minister van Sociale Zaken en de assembleeleden, geïnformeerd willen worden over de problemen rond de BaZo-kaarten. In het weekend zijn de knelpunten besproken met minister Uraiquit Ramsaran van Sociale Zaken.

Kinderen tussen 0-16 jaar en 60-plussers hebben recht op een BaZo-verzekering, maar toch wordt aan de ouders en 60-plussers gevraagd om kwitanties te tonen van stroom- en watertarieven, om zo na te gaan of de mensen op basis van hun verbruik van de nutsvoorzieningen, in staat zijn de verzekering zelf te betalen.

Dit is in strijd met de BaZo-wet. Alleen minvermogenden die buiten genoemde leeftijdsgroepen vallen, dienen om voor een BaZo-kaart in aanmerking te komen, inkomstenbewijzen en kwitanties te overleggen.

Besloten werd om met ingang van maandag 6 juni, het verstrekken van BaZo-kaarten te versoepelen in Nickerie.

Ook stelde minister Ramsaran tijdens een overleg in Nickerie met de president, een oplossingsmodel voor.

Een BaZo-kaart voor de groep 0-16 en 60+ zal voortaan 4 jaar geldig zijn, terwijl BZV 2 jaar. Hierdoor hoeven de kaarten niet elk jaar te worden verlengd, wat heel wat rompslomp bespaart. In het kader van decentralisatie en de aandacht voor bijzondere gevallen, zal er bij alle SZF-kantoren een SoZaVo-klantenservicebalie worden ingesteld.

Bij deze balie kunnen de bijzondere gevallen ter plekke, de status van hun aanvraag of bijzondere aanvraag doen/opvragen. In alle districten komt er ook een task force. Komende week zal in de Raad van Ministers een voorstel worden behandeld om dit pilotproject landelijk in te voeren.