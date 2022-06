Landbouwers bijna zeker van prijsstijgingen

Door de aanhoudende regens van de afgelopen tijd zijn veel landbouwers hun gewassen kwijtgeraakt. Volgens een agrariër uit Wanica is het daarom vrijwel zeker, dat de prijzen in de komende dagen zullen stijging. Dit zal volgens hem het gevolg zijn van de schaarste die ontstaat. De landbouwer zegt dat er in de afgelopen twee weken meer neerslag is geweest dan normaal. Als gevolg hiervan zijn de meeste landbouwgronden ondergelopen en gingen de gewassen verloren. “Dit is een enorm verlies voor ons en de zoveelste binnen een jaar‘’, aldus de landbouwer in gesprek met de krant.

Volgens hem was vanwege de regering beloofd, de landbouwers te zullen compenseren voor hun verliezen. “Na registratie door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heb ik tot op heden niets meer vernomen”, aldus de landbouwer. Met betrekking tot het landbouwfonds dat de regering in het leven heeft geroepen zegt de landbouwer geen informatie te hebben. “Het kan dat het fonds er daadwerkelijk is, maar tot nu toe heb ik geen enkele collega kleine landbouwer, een woord hierover horen reppen”, aldus de landbouwer.

Door de Meteorologische Dienst is reeds voorspeld, dat het in de komende maanden zal blijven regenen. De onweersbuien zijn volgens de meteorologen, verschoven van het zuiden naar het noorden.