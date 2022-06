NIS verkeert in slechte staat

Directeur roept al maanden om hulp

De Anthony Nesty Sporthal (ANS) meer bekend als NIS, verkeert al maanden in verval. Bezoekers hebben via sociale media hun misnoegen hieromtrent geuit over het enige indoorstadion. Volgens hen voldoet het gebouw niet langer aan de vereisten. Zij geven aan, dat de stoelen en de vloer loszitten. Ook lekt het gebouw volgens hen. ‘’Het enige dat momenteel nog goed is aan het gebouw, is de verlichting. Gelukkig maar, want zou nog erger zijn als je niet ziet waar je naartoe gaat”, stelt Cynthia W. op haar sociale media account. Zij bevond zich aflopen week in het gebouw tijdens een show.

Eerder uitte de directeur van het NIS, Joel Martinus alias ‘Bordo’, zijn misnoegen over de staat waarin het pand verkeert. Volgens hem heeft hij meerdere keren aan de bel getrokken bij de president en de minister van Openbare Werken, maar er wordt niets aan het gebouw gedaan. De directeur zei dat bij zijn aantreden, er geen geld in kas is aangetroffen, maar slechts schulden. Bordo zei deze uit eigen zak te hebben betaald om te voorkomen, dat stroom en water zouden worden afgesloten. Ook bepaalde ruimtes in het gebouw werden door Bordo gerenoveerd. Volgens Bordo heeft hij recentelijk duizenden uitgegeven om de verlichting in orde te maken. De directeur vertelde dat het NIS geen persoonlijk bezit is en dat hij niet zal blijven voorschieten, terwijl de regering haar verantwoordelijkheid niet kent en wel geld heeft voor dure dienstreizen.