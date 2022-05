Suriname Swimming Team neemt deel aan PamAm Cup 2022

Het Suriname Swimming Team zal Suriname vertegenwoordigen tijdens de Pan American Age Group Swimming Championships 2022 (PanAm Cup 2022). Het toernooi zal van 2 tot en met 5 juni aanstaande gehouden worden in Trinidad en Tobago. De zwemmers vertrekken op dinsdag 31 mei uit Suriname.

Op vrijdag 27 mei hebben zij hun voorlaatste training in het zwembad van Parima doorgebracht en er staat nog een laatste training voor vertrek gepland. Fabienne Nabibaks, hoofdcoach van het Surinaamse zwemteam, heeft in een interview met de Communicatie Dienst Suriname, de laatste updates doorgegeven.

Het team bestaat uit 22 zwemmers van verschillende Surinaamse zwemverenigingen, die elk op individuele estafettes zullen uitkomen. “Het team is vrij jong wat ervaring betreft. Voor sommigen is dit de eerste keer dat ze naar het buitenland gaan om te participeren aan de internationale wedstrijden.

De bedoeling is dat deze zwemmers hun personal record zullen verbreken tijdens dit toernooi”, gaf coach Nabibaks aan. De coach vermeldt ook dat er uitblinkers zijn in het Surinaamse zwemteam en is er zeker van dat die een finale plek in het toernooi zullen behalen.

Irven Hoost, die ook mee doet aan de PanAm Cup, zal Suriname vertegenwoordigen tijdens het zwemtoernooi in Budapest. “Dit zal een meetmoment zijn voor de zwemmer”, zegt de coach.

Nabibaks verwacht dat de zwemmers hun beste beentje zullen voorzetten, omdat de zwemmers de afgelopen twee jaar door Covid-19 hun krachten niet konden meten ten opzichte van de andere zwemmers in de regio. Het team dat mee zal doen aan de PanAm Cup bestaat uit: Faith Lamsberg, Kymora Jubitana, Shanie Telting, Analeigh Benthem, Caithlin Moeslan, Sean-Vernon Dipokromo, Jair Ong A Kwie, Zayn Etnel, Ezra Rodriguez, Ismaël Holtuin, Sven Moeljodirjo, Shamaro Mac Donald, Sequisha Wongsodikromo, Ziffa Ceder, Zakiyah Etnel, Muglisha Dipokarto, Damisio Akiemboto, Chris-Gerald Soeperman, Feranto Stuger, Shavaro Sedney, Irvin Hoost en Gavirio Kloof. Aan dit toernooi doen ruim 250 zwemmers uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied mee in de leeftijdsklasse van 11 tot en met 18+.