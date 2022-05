Rusland: ‘Politiek heeft noodzaak mensen gefundeerd klaar te maken’

Het Scholingsinstituut van de Nationale Partij Suriname (NPS), is op zaterdag 28 en zondag 29 mei gestart met de kaderopleiding voor jongeren en voor partijgenoten in structuren over het gehele land. Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, zei bij de opening van de kaderopleiding, dat de opleiding NPS’ers en mensen buiten de partij, in de gelegenheid stelt om zich te verrijken met kennis en informatie die hen in staat stelt op een gefundeerde manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname.

Rusland deelde mee, dat dit initiatief enige tijd geleden door het scholingsinstituut is genomen vanuit de overtuiging dat binnen de NPS, ervoor gezorgd moet kunnen worden dat er speciale aandacht wordt geschonken aan het vormen van kader. Rusland gaf aan dat hij persoonlijk heeft meegewerkt aan het opzetten van instituten voor trainingen en opleidingen in Suriname. “Dat is dan buiten de politiek, maar ik denk dat de politiek de noodzaak heeft om mensen gefundeerd klaar te maken om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. Deze kadertrainingen zijn er om ervoor te zorgen dat wanneer u wenst te functioneren in politiek Suriname, u in de eerste plaats weet waarvoor de politiek dient”, sprak Rusland.

In het eerste segment is het onderwerp Algemene Politieke Vaardigheden behandeld. Hierna volgen nog twee segmenten in augustus en november. De deelnemers zullen dan getraind worden in debat- en communicatieve vaardigheden. De trainingen zullen steeds in het weekend plaatsvinden. Rusland zei dat er meestal wordt gezegd dat politiek ‘’vies’’ is, maar dat het nodig is om belangrijke doelen te realiseren in de samenleving. Daarnaast moeten mensen die in de politiek willen functioneren, ook de omgeving en de spelregels die gelden in de politiek kennen.

De onderwerpen zijn volgens Rusland, daarom zodanig gekozen om ervoor te zorgen dat iedereen op één niveau is voor wat betreft de spelregels, de grondwet, mensenrechten en democratie. “We kijken ook naar wat we willen als partij. We zijn nu ouder dan 75 jaar en hebben steeds een prominente rol in de politiek. Wij willen tenminste nog 75 jaar hebben. Wanneer je dat wilt, moet je ervoor zorgen dat ervaringen uit het verleden worden gebracht naar vooral jongeren die klaarstaan om over te nemen”, stelde Rusland.

Volgens hem heeft de NPS als plicht ervoor te zorgen dat vanuit het scholingsinstituut op een wetenschappelijke en deskundige basis, begeleiding wordt gegeven aan structuren van de partij om binnen de partij goed te functioneren en ervoor te zorgen dat de partij een positie in de samenleving gaat innemen. “Uiteindelijk bepaalt het volk, maar we moeten alles doen om te tonen dat wij klaar zijn en om waar het volk ons ook zet, wij op een gedegen manier een bijdrage kunnen leveren”, aldus Rusland.