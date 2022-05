WATEROVERLAST ALOM IN DE REGIO

Het probleem met wateroverlast is niet alleen in de districten Brokopondo of Sipaliwini geconstateerd. Afgelopen week zijn de rivieren in Brazilië buiten hun oevers getreden, waardoor meer dan 50 personen in Guyana, geëvacueerd moesten worden. Een deel van de evacuees werd in overheidsopvangcentra ondergebracht, terwijl anderen onderdak vonden bij familieleden en vrienden die op hoger gelegen grond wonen. In ons buurland Guyana is de overheid druk bezig extra huisvesting te bieden, aangezien waarschijnlijk meer mensen uit hun huizen zullen worden geëvacueerd. Ondanks dat er weinig regen is gevallen in Lethem, een stad in Guyana, en in de omliggende dorpen, ondervindt het gebied last van overstromingen met een snelheid van 5 centimeter per uur.

In Suriname en in het Amazonegebied regent het al enkele weken achtereen en de meldingen met betrekking tot wateroverlast, zijn toegenomen. Meldingen komen onder andere uit Albina, dorpen nabij de Lawarivier en ook het inheemse dorp Kwamalasemutu. We kunnen dus gerust stellen, dat niet alleen de gebieden aan de benedenloop van de Surinamerivier en wel ten noorden van Afobaka, te kampen hebben met wateroverlast. In het oosten van ons land aan de Marowijne- en Lawariver, staat de zaak op veel plaatsen blank en wordt er enorme schade geleden. In dat gebied is er geen stuwdam of stuwmeer, waardoor het water daar niet het gevolg is van het openen van spuikleppen. Wij kunnen hierdoor gerust spreken van overmatige neerslag, die zeker het gevolg is van de opwarming van de aarde. Wie nog niet gehoord heeft van het begrip ‘global warming’, kan gerust zijn smartphone gebruiken om op Google te zoeken naar de gevolgen hiervan. Keerpunt adviseert onze bewoners in het binnenland, om de smartphone niet alleen te gebruiken voor Facebook en WhatsApp. De telefoon wordt ‘smart’ oftewel vrij vertaald, ‘slim’ genoemd, omdat je er van alles mee kunt op- en uitzoeken. Je ‘smart’ telefoon kan je simpel gebruiken om zelf slimmer te worden. Maar om terug te komen op de kwestie wateroverlast, daar kampt niet alleen Suriname mee. We kunnen dit fenomeen als natuurramp categoriseren en daardoor aanpakken zoals het hoort. Een ramp heeft niemand kunnen voorzien en het siert de politiek absoluut niet om daarmee punten te scoren bij hun achterban. Deze zaak moeten wij goed aanpakken en ervoor zorgen dat er geen calamiteiten ontstaan. Het NCCR heeft reeds zaken in werking gezet, hopelijk kunnen wij hiermee verdere schade voorkomen.