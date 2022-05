EBS EEN WEB VAN MISMANAGEMENT & BELANGENVERSTRENGELING

ZONDER SPCS GOEDKOPER STROOM OPWEKKEN

Per januari 2022 heeft de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), een schuldratio van -210 procent. Hierbij moeten wij gelijk stellen, dat een gezond bedrijf een schuldratio van onder de 50 procent moet hebben.

Dit betekent dat EBS veel meer schulden heeft dan bezittingen. EBS gebruikt momenteel waterkracht (de meest kosteneffectieve opwekkingsbron), gevolgd door thermische stroom gekocht van SPCS, terwijl het benodigde overschot geleverd wordt door EBS-fabrieken (SPCS kost 62% meer dan het gebruik van fabrieken die eigendom zijn van EBS).

De kostprijs per KWh is momenteel onnodig hoog. Het accountancybedrijf Ernst & Young heeft onlangs de EBS doorgelicht en de bevindingen vervat in een rapport. Hoewel Ernst & Young stelt dat de resultaten niet definitief hoeven te zijn, heeft het wel aanbevelingen en conclusies uitgewerkt die op de lange termijn kunnen zorgen voor goede cijfers van het staatsbedrijf. In het rapport is gekeken naar alle directe kosten. Het blijkt dat energie vanuit de verkeerde bronnen wordt opgewekt en ingekocht vanwege mismanagement.

Aangezien EBS kapitaalkosten heeft gemaakt om de capaciteit van zijn fabriek te vergroten en de kosten voor het gebruik de installaties marginaal zijn, zou deze bron direct na Hydromacht moeten worden gebruikt, in plaats van bij SPCS te kopen. Aangezien er echter een take-or-pay-regeling bestaat tussen SPCS en de overheid (uitgedrukt in USD), is het bedrijf blootgesteld aan valutarisico en moet de thermische stroom van de SPCS worden gebruikt voordat ze die van hun eigen fabrieken gebruiken. EBS moet proberen de mix van opwekkingsbronnen te optimaliseren op basis van kosten en de blootstelling aan valutarisico. De overheid moet daarom opnieuw onderhandelen over de PPA-contracten en de verantwoordelijkheid delegeren aan EBS, in overeenstemming met toonaangevende praktijken.

De huidige bestuursstructuur van EBS is momenteel niet in lijn met de good governance code. Volgens Ernst & Young hebben zijn er verschillende gevallen waarbij er geen sprake was van een good corporate governance, bijvoorbeeld belangenverstrengeling in Raad van Commissarissen en Executive Management functies, gebrek aan toezichthoudende subcomités en formele opvolgingsplanning. EBS moet de meeste van zijn huidige beleidslijnen en -procedures opnieuw beoordelen en ervoor zorgen, dat ze de juiste risicomechanismen opzetten om ervoor te zorgen dat deze beleidslijnen en procedures strikt worden gevolgd.

EBS heeft al ruim vier jaar geen CEO en COO, en heeft sinds 2018 geen goedgekeurde jaarrekening gepubliceerd. Als het mismanagement niet wordt aangepakt, zullen de stroomtarieven met 130 procent moeten stijgen als we willen dat EBS break-even draait. Als dit mismanagement wel goed wordt aangepakt, zal dat maar 30 procent zijn. Een voorbeeld van mismanagement is, dat er momenteel thermische energie wordt ingekocht van de Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS), terwijl EBS zelf goedkoper stroom kan genereren. Er is geen sprake van een optimale mix waar de goedkoopste/efficiëntste bronnen als eerste worden gebruikt.

Er moet heronderhandeld worden met SPCS, zodat het contract gecorrigeerd kan worden. EBS heeft voldoende capaciteit om Suriname te voorzien zonder in te kopen van SPCS. EBS zou volgens Ernst & Young, ook het bedrijf OGANE moeten afstoten, omdat deze tak extreem verlieslatend is. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een verhoging van de kosten per gasbom. Kortom, de langetermijnschulden van EBS bestaan voor 67% procent (SRD 2 miljard) uit leningen van de overheid zelf, dat is naar onze mening ongezond voor een bedrijf dat een monopolie heeft op onze markt. In totaal is EBS SRD 5.3 miljard schuldig aan de overheid en dat komt op een kwart miljard USD. Aangezien de overheid de grootste schuldeiser is van EBS, is het een goed voorstel dat zij die schuld omzet in investeringskapitaal in de EBS.

Hierdoor wordt het verschuldigde bedrag niet als schuld geboekt op de rekening, maar als werkkapitaal. Dit zal er eventueel voor zorgen dat de kostprijs per KWh verder wordt verlaagd.